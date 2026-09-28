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Maricarmenek kanpaldian daudenak animatu ditu ospitaletik: "Borrokatu, defenda ezazue zuena dena"
Madrilen etxegabetu zuten 87 urteko emakumeak bere egoeragatik protestan ari direnei mezua bidali die ingresatuta dagoen Gregorio Marañon erietxetik. "Bertan zuekin egotea gustatuko litzaidake", esan die.
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