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Maricarmenek kanpaldian daudenak animatu ditu ospitaletik: "Borrokatu, defenda ezazue zuena dena"

Iragarkia
18:00 - 20:00

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Madrilen etxegabetu zuten 87 urteko emakumeak bere egoeragatik protestan ari direnei mezua bidali die ingresatuta dagoen Gregorio Marañon erietxetik. "Bertan zuekin egotea gustatuko litzaidake", esan die.

Madril Etxebizitza Gizartea

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