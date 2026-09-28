Sei Nobel saridunek parte hartuko dute Passion for Knowledge jaialdian, pasio zientifikoa herritarren artean barreiatzeko asmoz
Aste osoan zehar, mundu mailan erreferentzia diren zientzialarien hitzaldiak izango dira, eta horien artean izango da Marcus du Sautoy, munduko zientzia-dibulgatzaile ezagunenetako bat. Zuzenean jarraitu ahal izango da ETB ONen.
Sei Nobel saridunek parte hartuko dute aurten Donostia International Physics Centerrek (DIPC) antolatzen duen Passion for Knowledge zientzia dibulgazioko jaialdi ospetsuan. Jaialdiaren seigarren edizioa irailaren 28tik urriaren 3ra egingo da Donostian eta Bilbon. ETB ON-en jarraitu ahal izango dira jardunaldi guztiak.
Ezagutza herritarrei hurbiltzea, pentsamendu kritikoa sustatzea eta zientzia kulturaren funtsezko zati gisa aldarrikatzea helburu duen lehiaketa honen egitarauak jarduera ugari biltzen ditu. Besteak beste, Donostiako Victoria Eugenia antzokian hitzaldiak emango dituzte mundu mailako erreferentziazko zientzialariek.
Horien artean Fisikako Nobel saridun batzuk daude, hala nola Anne L'Huillier, attosegundoen zientziaren aitzindarietako bat; Brian Schmidt, unibertsoaren hedapen bizkorra aurkitzeagatik ezagun egin zena; eta Wolfgang Ketterle, Bose-Einsteinen kondentsazioa gas batean lehen aldiz behatu zuena eta materiaren egoera berri bat agerian utzi zuena.
Era berean, hitzaldi horietan parte hartuko dute Marcus du Sautoyk, munduko zientzia dibulgatzaile ezagunenetako batek, matematikek guztiari forma nola ematen dioten aztertzen duenak. Siri Hustvedt idazleak, 2019an Letren Asturiasko Printzesa Saria jaso zuenak, literatura, neurozientzia, filosofia eta psikologia uztartzen dituenak, ere parte hartuko du.
Elkarrizketa formatuan, Jean-Marie Lehn Kimikako Nobel saridunak eta Pedro Miguel Etxenikek ilustrazioaren balioez eta pentsamendu kritikoaren garrantziaz hitz egingo dute.
Aurten jaialdiak espazio berri bat estreinatuko du, Ahots Berriak, non zientziaren eta dibulgazioaren erreferente garaikideek erronka handiei buruzko begirada berriak eskainiko dituzten.
Maria Martinon-Torres paleoantropologoak, Roman Orus fisikari teorikoak eta Eduardo Saenz de Cabezon matematikari eta dibulgatzaileak parte hartuko dute atal berri horretan.
Emakumeak Zientzian elkartearekin lankidetzan, jaialdiak jardunaldi bat hartuko du osasun mentalari buruz, emakumeek beren ibilbide zientifikoan zehar dituzten desberdintasunei eta zailtasunei arreta berezia eskainiz.