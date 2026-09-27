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Suhiltzaileak Leitza eta Ezkurra artean piztutako sute bat itzaltzen saiatzen ari dira
Suhiltzaileak goizaldetik ari dira lanean Leitza eta Ezkurra artean piztutako baso-sute bat itzaltzeko. Haizearen ondorioz, helikopteroek ezin dute bertan esku hartu.
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