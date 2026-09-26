Foruzaingoak Iruñeko futbol partida batean esku hartu behar izan du, irain arrazistengatik
Arbitroak protokoloa aktibatu du harmailetako sektore batetik arraza beltzeko jokalari baten aurkako irain arrazistak entzun direnean. Instalazioetatik 112 telefonora deitu dute eta Foruzaingoaren bi patruila bertaratu dira.
Foruzaingoak Rotxapea C.D. eta Infanzones C.D. taldeen arteko futbol partida batean esku hartu behar izan du larunbat honetan, publikoko hainbat lagunek talde bisitarian jokatzen zuen arraza beltzeko jokalari bati irain arrazistak egin ondoren.
Poliziako iturriek jakitera eman dutenez, epaileak protokoloa aktibatu du harmailetako sektore batetik irain arrazistak egiten ari zirela entzun duenean. Iruñeko Udalaren kirol-instalaziotik 112 zenbakira deitu dute, eta Foruzaingoaren bi patruila bertaratu dira.
Poliziak harmailetako kideren bat edo bi identifikatu ditu, eta publiko guztia ateratzea erabaki dute, partida ateak itxita joka zedin, partidaren erdia falta baitzen oraindik.
Herriko klubak estadioa husten lagundu du, iturri horien arabera.
Partida normaltasunez amaitu dela ikusi dutenean, alde egin dute patruilek.