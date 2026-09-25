Bi seme-alaba adingabe dituen familia baten etxegabetzea geldiarazteko mobilizazioa izango da gaur Gasteizen
Familia horrek 14 urte daramatza etxebizitza bizitzen, eta denbora horretan 75.600 euro ordaindu dizkio jabeari. 8 eta 10 urteko bi adingabek eta bi helduk osatzen dute familia.
Ostiral honetan, etxegabetzeen aurkako plataforma eta Auzoan Bizi elkartea, auzotarren laguntzarekin, bi seme-alaba adingabe dituen familia baten etxegabetzea geldiarazten saiatuko dira Gasteizko Alde Zaharrean.
Familia bi helduk eta 8 eta 10 urteko bi adingabek osatzen dute, eta 14 urte daramatza pisuan bizitzen. Denbora horretan, guztira 75.600 euro ordaindu dizkiote jabeari. Auzoan Bizi elkartearen esanetan, familiak ordainketak banku-transferentziarekin egitea eskatzen zion jabeari, erregistratzeko, baina, hark onartu ez zuenez, etxebizitzatik ateratzeko agindua eman zuen.
Ostiral honetan exekutatuko den etxegabetzea 2022an agindu zuen epaile batek. Pertsona ahulei edo adingabeak dituzten pertsonei etxegabetzea eragozten zien luzamenduak geldiarazi egin du, duela gutxi Diputatuen Kongresuan dekretu hori bertan behera geratu zen arte.
Ostiral honetan, 09:00etatik aurrera, etxegabetze hori geldiarazten saiatuko dira.
Etxegabetze arriskua Erandion ere
Bestalde, ostegun honetan, mila pertsona baino gehiagok manifestazioa egin dute Erandion (Bizkaia), Moisac funts putreak alokairuko etxebizitzetatik 135 familia (400 pertsona inguru) bota nahi dituela salatzeko, Los Ochos izeneko gunean, Tartanga kalean.