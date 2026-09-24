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Aske utzi dituzte munduko txapelketako finalean Berriozarren militar batzuei eraso egiteagatik atxilotutako zortzi lagunak

Debekatu egin zaie herri horretara joatea eta biktimei hurbiltzea.

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Militarren aurkako erasoaren unea Berriozarren. Argazkia: ATME/Europapress

Agentziak | EITB

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Berriozarren (Nafarroa) gizonezkoen futboleko munduko finala ikusten ari ziren militarrei eraso egitea egotzita atxilotutako zortzi pertsonak aske geratu dira, herri horretara joateko eta biktimei hurbiltzeko debekuarekin.

Iturri judizialek jakitera eman dutenez, lesio oso larrien, ordena publikoaren aurkako atentatuen eta armak legez kanpo edukitzearen delituak leporatzen dizkiete.

Atxiloketak Foruzaingoak eta Guardia Zibilak batera egindako operazio batean egin zituzten, Iruñerrian. Uztailaren 19an Espainiak irabazi zuen munduko txapelketako finalean gertatu zen, ostalaritza-lokal batean.

Berriozar Nafarroa Gizartea

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