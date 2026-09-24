Zergatik izaten ari dira etxegabetzeak, maizterrak alokairua ordainduta ere?
87 urteko Maricarmen bere etxetik irtenarazi duten asteazken honetan Madrilen, alokairua ordaintzen 70 urtez egon arren. Etxegabe ere geratuko diren beldur dira Erandioko 120 familia. Zer dela eta babesten ditu legeak funts putreek egindako jazarpen eta espekulazio-eraso horiek?
87 urteko Maricarmen etxetik irtenarazi zuten asteazken honetan Madrilen, alokairua ordaintzen zazpi hamarkada eman dituen arren. Irudi horrek lerroburura ekarri ditu, berriz ere, etxegabetzeen drama eta putre-funtsen eraso espekulatiboa. Zergatik etxegabetu ditzake funts putre batek alokairua ordaintzen dituzten maizterrak?
Errenta zaharraren amaiera eta eraso espekulatiboa
Felipe Gonzalezen Espainiako Gobernuak 1994an onartutako Hiri Errentamenduen Legeak egoera horren oinarriak ezarri zituen, ondorengoentzako errenta zaharraren baldintzak aldatu baitzituen.
Gurasoak hil ondoren, Maricarmen zazpi hamarkadatan bizi izan zen etxearen alokairu-kontratua subrogatu zen. Dena normaltasunez, inbertsio-funts batek etxebizitza-blokea erosi eta kasua auzitegietara eramatea erabaki zuen arte.
Hasiera batean Justiziak maizterrari arrazoia eman bazion ere, Auzitegi Gorenak subrogazioa amaitu zela ebatzi zuen, eta hortik aurrera, funtsak hileko kuota berri bat eskatu zion Maricarmeni, jatorrizko 500 eurotik 1.650 eurora pasatu zena.
Asteazken honetan, laugarren etxegabetze saiakeran, idazle anonimo batek alokairuaren aldea osatzeko eskaintza egin zuen arren, Polizia Nazionalak etxegabetzea gauzatu zuen, eta Maricarmen bere etxetik atera zuten ohatila batean, anbulantziaz ospitalera eramateko.
Haserrea eta sumina kaleetan
Milaka pertsona atera ziren asteazken honetan Madrilgo Chamberi auzoan, Madrilgo Erkidegoak erositako atiko polemikoaren aurrean, "Ayusoko atikoa Maricarmenentzat" aldarrikatuz. Elkartasun mobilizazioak Bartzelonan, Sevillan, Oviedon eta Valentzian ere egin zituzten.
Arlo politikoan, Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak agindu zuen bere Gobernuak "premiaz" bidaliko duela Parlamentura etxebizitzari buruzko errege-dekretu berri bat, datarik zehaztu gabe, eta "erantzukizuna" eta "ikuspegi zabala" eskatu zien talde parlamentarioei, hori baliozkotzeko eta Maricarmenena bezalako "tragedia" berri bat saihesteko.
Mehatxu espekulatiboa Euskadin ere: 'Los Ochos' auzia
Erandion (Bizkaia) ere 120 familia daude Maricarmenen jomuga bera jasateko beldur. Hamarkada bat baino gehiago daramate alokairuan bizitzen Tartangan (Erandio), "Los Ochos" izeneko eraikinetan.
Higiezin horiek erosi zituen funts putreak bere etxebizitzak saltzeko kontratuak bertan behera utzi nahi ditu orain. Bizilagunek mobilizazioa eta borroka sindikala iragarri dute etxetik botatzea saihesteko.
Alokairu-kontratuak berrituz beren etxebizitzetan jarraitu ahal izatea eskatzen dute, higiezinen atarietan 300 000 eurotik gora eskaintzen diren etxebizitzak egungo maizter gehienek ezin dituztelako erosi.