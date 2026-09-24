ETXEBIZITZA
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Maricarmenen etxegabetzeak are gehiago gaiztotu du Espainiako giro politikoa

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak premiazko dekretu bat agindu du horrelako kasuak eragozteko, eta Sumarrek astearteko Ministroen Kontseiluan etxebizitzaren desjabetzea agintzea eskatu dio.

FOTODELDÍA MADRID (ESPAÑA), 23/09/2026.- Maricarmen, una anciana de 87 años (c) tras ser desahuciada este miércoles de su vivienda en la calle del Alcalde Sainz de Baranda, en el madrileño distrito de Retiro. EFE/ Fernando Villar

Maricarmenen etxegabetzea. Argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Maricarmen adineko emakumea Madrilen zuen etxetik bota izanak sutan jarri du enegarrenez Espainiako politika.

Batzorde judizialak asteazken honetan exekutatu zuen Maricarmen desgaitasuna duen 87 urteko emakumearenen etxegabetzea. Madrilgo Alcalde Sainz de Baranda kaleko etxebizitza batean bizi zen, eta protestariak etxegabetzea eragozten saiatu ziren arren, Espainiako Poliziak bide eman zion epailearen aginduari.

Zazpi ordu baino gehiago iraun zuen polizia operazioak, eta laurogei urtetik gorako emakumea arratsaldeko ordu batean atera zuten kalera, ohatilan, Gregorio Marañon ospitalerako bidean, bere osasun-egoera aztertzeko.

New Yorketik, NBEren Batzar Nagusiaren testuinguruan, Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak horrelako egoerak saihesteko dekretu bat iragarri zuen. Horrelakoak "tragedia soziala" direla esan zuen, eta Madrilgo Udalari eta Erkidegoko Gobernuari leporatu zien funts putreei horrelako gauzak egiteko baimena ematea.

Sumarrek, bere aldetik, etxebizitzaren lege-dekretua datorren astearteko Ministroen Kontseilura eramatea eskatu zion, eta beharrezkoa balitz, Maricarmenen etxebizitzaren desjabetzea agintzea.

Herritar zaurgarriak etxegabetzeen aurrean babesten zituen dekretuaren luzapena idargabetu egin zuten joan den otsailean PPk, Voxek eta Juntsek.

Sanchezen ustez, "premiazkoa" da etxegabetze horrek dakarren tragedia soziala konpontzeko ez ezik, etxebizitzaren arazoari osotasunean heltzeko ere lege bat onartzea.

 

BARCELONA, 23/09/2026.- Unos centenares de personas han salido a la calle este miércoles en Barcelona al grito de "Maricarmen no estás sola" para protestar por el desahucio de esta anciana en Madrid. El Sindicat de Llogateres, el El Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya (SHSC) y otras entidades han convocado una protesta en la calle Mallorca, frente a la Delegación del Gobierno en Cataluña, tras el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años con discapacidad que residía desde hace siete décadas en una vivienda de la calle Alcalde Sáinz de Baranda de Madrid. EFE/Marta Pérez

Protestak Ayusoren atikoaren aurrean

Erreakzio-kate hori gertatzen ari zen bitartean, milaka pertsona bildu ziren polemika iturri den eta Madrilgo Erkidegoak erosi zuen atikoaren aurrean. Protestariek etxebizitza hori Maricarmeni ematea eskatzen zuten.

Iragarkia
18:00 - 20:00
Sanchezek etxebizitza dekretu urgentea agindu du, eta erantzukizuna eskatu du baliozkotzeko
Milaka pertsonak "Ayusoko teilatupea" eskatu dute Maricarmen adineko emakume kaleratuarentzat
Etxebizitza Pedro Sanchez Politika

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