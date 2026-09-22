Sanchezek erantzunak eta neurriak eskatu dizkio Marokori, Ceutan muga-kontrolak huts egin zuelako
Espainiako presidenteak Ceutako egoerari buruz hitz egin du CNNn egindako elkarrizketa batean.
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak astearte honetan esan duenez, "argi dago" Marokoko mugako kontrol mekanismoak huts egin zuela uztailaren 30ean Ceutan pertsona asko sartu zirenean, eta, horregatik, erantzunak eta neurriak eskatu dizkio herrialde horri.
Sanchezek Ceutako egoerari buruz hitz egin du CNNn egindako elkarrizketa batean, NBEren Batzar Nagusiaren bilkura-aldi berriaren irekieran harira.
Gobernuburuak Espainiaren eta Marokoren artean bere agintaldian izan den harremana "oso positiboa" izan dela azpimarratu du, baina aitortu du mugako kontrol mekanismoak huts egin zuela kasu honetan.
Hori dela eta, azaldu du herrialde horri eskatu zaiola neurriak har ditzala horrelakorik berriro gerta ez dadin, eta erantzunak eman ditzala gertatu zenaren aurrean, Espainia ere gertatutakoa ikertzen ari den bezala.
Gainera, argi utzi du Espainiak harreman “positiboa” izan behar duela Marokorekin, eta herrialde horretara itzuli behar direla hiri autonomoan sartu ziren pertsona migratzaile gehienak.