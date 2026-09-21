Ceutako eta Melillako mugetan segurtasuna indartuko dutela iragarri du Marlaskak, zabaldu diren deialdien aurrean
Barne ministroak Alderdi Popularrari "hiprokrita" izatea egotzi dio, Ceutako segurtasunaren inguruan esan dituenagatik. Haren hitzetan, Espainiako Gobernuan agintzen egon ziren garaian, popularrek Ceutako segurtasunean "ogerleko bat ere ez zuten inbertitu".
Datorren asteazkenerako Ceuta zeharkatzeko deialdiak zabaldu direla eta, Ceuta eta Melillako mugetan segurtasun neurriak indartu egingo ditu Espainiako Gobernuak, Guardia Zibileko GRS (Erreserbarako eta Segurtasunerako Taldeak) agente gehiago jarrita.
Hala iragarri du Fernando Grande-Marlaska Barne ministroak, gaur arratsaldean, Ceutan hedabideen aurrean egin duen agerraldian. Sare sozialetan zabaldu diren informazioen aurrean, kezkatuta daudela esan du eta dispositibo zabala jarri dutela martxan, egoera "kontrolpean" izateko.
Azaldu duenez, sareetan zabaldu diren deialdiak "sakon aztertzen eta jarraitzen" ari dira, "mehatxua" egiazkoa den edo ez jakiteko.
Bestalde, Alderdi Popularrari "hipokrita" izatea leporatu dio, Ceutako segurtasunari buruz azken egunotan esan dituenagatik. "Popularrak gobernuan egon ziren garaian, ogerleko bat ere ez zuten inbertitu Ceutako segurtasunean", adierazi du.
Are gehiago, erantsi du PP agintean egon zenean Ceutako kriminalitate tasa Espainiako batez bestekoa baino zortzi puntu altuagoa zela.
Oihu eta irain artean hartu dute Barne ministroa, Espainiako Gobernuak Ceutan duen Ordezkaritzaren egoitzan sartu denean.