Erasoa jasan zuen Ceutako diputatuak eskatu du ez dadila hauspotu "dagoeneko piztuta dagoen sua", eta iritzi dio PPk indarkeria sustatzen duela
Ferrerasek iritzi dio zilegi dela manifestazioak egitea, baina gertatutakoa gaitzetsi adierazi du eskuinaren "diskurtsoek", migrazio krisian, nahasmendua sortzen dutela eta ekintza biolentoak eragiten dituztela.
Ceuta Ya! alderdiko diputatu Julia Ferrerasek eskatu du ez hauspotzeko "dagoeneko piztuta dagoen sua", eta azpimarratu du Espainiako Gobernuak zein Ceutakoak migratzialeen iritsiera masiboaren aferan duten erantzukizuna. Era berean, PPri egotzi dio indarkeria "sustatzen" eta elkarbizitza zapuzten ari dela, "etengabe inbasoreei buruz hitz egiten" ari delako.
Cadena Ser irrati kateari egindako adierazpenetan, Ferrerasek iritzi dio zilegi dela manifestazioak egitea, baina gaitzetsi du eskuinaren "diskurtsoek", migrazio krisian, nahasmendua sortzen dutela eta ekintza biolentoak eragiten dituztela.
"Ez naiz inoiz manifestazio bat egitearen aurka agertuko, guztiz kontrakoa. Baina ezin gara dagoeneko piztuta dagoen sua hauspotzen ibili, eta hori saihestea Gobernuan dauden pertsonen ardura da; bai Ceutako Gobernuarena, eta baita Espainiako Gobernuarena ere", arrazoitu du.
Ceutako diputatuaren hitzetan, eskuina "arnasa ematen" ari da Ceutan bizikidetza zapuzteko bidean.
Gainera, Ceutako presidente Juan Jose Rivasi aurpegiratu dio "bere horretan jarraitzea", migrazio krisiari "inbasio" deitzen dabilelako eta migratzaileak "berehala kanporatzeko" eskatzen dabilelako. Ferrerasen ustez, "segurtasun eta ezinegon giroa" sortzen du horrek.