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Euskal Herrian Euskaraz mugimenduak euskararen lege berri bat aldarrikatu du
Euskal Herrian Euskaraz mugimenduak agerraldia egin du Nafarroa Beherea eta Nafarroa Garaiaren arteko mugan dagoen Izpegi gainean, euskararen lege berria aldarrikatzeko. Helburu horrekin, abenduan antolatu eta mobilizatzeko deia egin diete euskaldunei eta euskaltzaleei.
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