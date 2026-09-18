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Politika orokorreko eztabaidak balio izan du lehentasunak eta alderdi bakoitza non dagoen ikusteko, Otxandianoren arabera

Iragarkia
18:00 - 20:00

Pello Otxandiano (EH Bildu), ETB1eko "Egun on" saioan egin dioten elkarrizketan.

EITB

Azken eguneratzea

Lehendakariak borondateak gehitzeko egindako deialdiari erantzunez, Pello Otxandiano EH Bilduren Eusko Legebiltzarreko bozeramailea prest agertu da horretarako ETB1eko "Egun on" saioan egin dioten elkarrizketan. Hala ere, adostasun horiek josteko baldintzak sortzeko eskatu dio lehendakariari.

EH Bildu Pello Otxandiano Alderdi Politikoak Politika

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