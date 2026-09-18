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Politika orokorreko eztabaidak balio izan du lehentasunak eta alderdi bakoitza non dagoen ikusteko, Otxandianoren arabera
Lehendakariak borondateak gehitzeko egindako deialdiari erantzunez, Pello Otxandiano EH Bilduren Eusko Legebiltzarreko bozeramailea prest agertu da horretarako ETB1eko "Egun on" saioan egin dioten elkarrizketan. Hala ere, adostasun horiek josteko baldintzak sortzeko eskatu dio lehendakariari.
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