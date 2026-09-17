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Otxandianok iritzi dio hitzetatik ekintzetara pasatzeko ordua dela: "Mehatxuaren aurrean batasuna, alderdiaren gainetik aberria"

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

EH Bilduko bozeramaileak esan du hitzetatik ekintzetara pasatzeko beharra dugula, eta lehendakariari argi utzi dio PP mutatu egin dela, eta Voxekin batera bloke erreakzionario bat osatzen duela. 

Eusko Legebiltzarra EH Bildu Politika

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