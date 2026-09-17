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PSE pozik agertu da Jaurlaritzak politikan, enpleguan eta etxebizitzan erabilitako politikekin

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Halaber, azpimarratu du, PSE-EEk behin baino gehiagotan eskatutakoa betez, autokritika ere egin duela gaurko agerraldian Imanol Pradales lehendakariak. 

Eusko Legebiltzarra PSE EE Politika

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