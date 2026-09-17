Eusko Legebiltzarra
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EH Bilduk autogobernuan "lider" izan dadila eskatu dio Pradalesi

Iragarkia
18:00 - 20:00
Eraitz Saez de Egilaz EH Bilduren legebiltzarkidea

EITB

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Eraitz Saez de Egilaz EH Bilduren legebiltzarkideak nabarmendu du hainbat alderdi autogobernuaren inguruan eztabaidan dabiltzala eta hurrengo hilabeteetan ikusiko dela horren emaitza. Nolanahi ere, autogobernuaren alorrean "lider" izan dadila eskatu dio Imanol Pradales lehendakariari. 

EH Bildu Eusko Legebiltzarra Imanol Pradales Politika

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