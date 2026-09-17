Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.
Diez Antxustegi: "Lehendakaria jendearengandik oso gertu dagoela uste dut"
"Gobernatzea egokitu zaion mundua ulertzen duen lehendakari" gisa definitu du Imanol Pradales Joseba Diez Antxustegi EAJk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak, politika orokorreko saioan lehendakariak egindako hitzaldiaren ostean.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Laura Garridok kritikatu du Pradalesek "enpatia falta" eta "autokonplazentzia" erakutsi dituela
ZUZENEAN
Duela min.
Lehendakariak bost "herri konpromiso" aurkeztu ditu legegintzaldirako
ZUZENEAN
Duela min.
Autogobernua berritzeko pauso bat emateko eskatu die lehendakariak alderdi eta eragileei: "Nire esku dagoen guztia egiten jarraituko dut"
ZUZENEAN
Duela min.
EAEko hezkuntza-sisteman pantailen erabilera berrikusi eta egokitu egingo dela hitzeman du Pradalesek
ZUZENEAN
Duela min.
"Segurtasun publikoari buruzko bilkura monografikoa elkarbizitza eredua adosteko aukera bikaina izango da"
ZUZENEAN
Duela min.
Albiste izango dira: Eusko Legebiltzarreko Politika Orokorreko Osoko Bilkura, lehen izarrak iritsi dira Zinemaldira eta euskararen erabilerari buruzko dekretua baliogabetu egin dute
ZUZENEAN
Duela min.
Politika orokorreko eztabaidak emango dio hasiera Legebiltzarrean hauteskunde giroko urte politikoari
ZUZENEAN
Duela min.
Lehen sektoreak euri eskasiari aurre egiteko neurriak eskatu ditu Jaurlaritzak Madrilen
ZUZENEAN
Duela min.
Ceutako portuan migratzaileentzako prestatzen ari diren kanpalekua geldiarazi du Auzitegi Nazionalak
Gehiago ikusi