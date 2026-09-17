Politika Orokorreko Osoko Bilkura
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Diez Antxustegi: "Lehendakaria jendearengandik oso gertu dagoela uste dut"

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

"Gobernatzea egokitu zaion mundua ulertzen duen lehendakari" gisa definitu du Imanol Pradales Joseba Diez Antxustegi EAJk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak, politika orokorreko saioan lehendakariak egindako hitzaldiaren ostean. 

Imanol Pradales EAJ-PNV Eusko Jaurlaritza Eusko Legebiltzarra Politika

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