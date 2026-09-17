Pleno de Política General
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Díez Antxustegi: "He visto a un lehendakari muy cercano a la gente"

Publicidad
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Diez Antxustegi: "Jendearengandik oso gertu dagoen lehendakari bat ikusi dut"

EITB

Última actualización

Tras la intervención del lehendakari en el pleno de política general, el portavoz del PNV en el Parlamento Vasco Joseba Díez Antxustegi le ha definido como "un lehendakari que entiende el mundo que le ha tocado gobernar". 

Imanol Pradales EAJ-PNV Gobierno Vasco Parlamento Vasco Política

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X