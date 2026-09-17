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Díez Antxustegi: "He visto a un lehendakari muy cercano a la gente"
Tras la intervención del lehendakari en el pleno de política general, el portavoz del PNV en el Parlamento Vasco Joseba Díez Antxustegi le ha definido como "un lehendakari que entiende el mundo que le ha tocado gobernar".
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