El lehendakari, Imanol Pradales, ha defendido un nuevo pacto político, ha añadido, permitirá dar "un salto cualitativo" en el autogobierno "construyendo consensos amplios", para lo que ha pedido a partidos políticos, instituciones, agentes sociales, económicos y académicos para que den un paso al frente.

"Si no defendemos lo que es nuestro, el Estatuto; y lo que necesitamos, nuevas capacidades políticas y un autogobierno renovado, nadie lo va a hacer por nosotros. Como lehendakari, voy a estar al frente. Haré todo lo que esté en mi mano para conseguirlo", se ha comprometido.

Durante su intervención en el pleno de Política General que se celebra este jueves en el Parlamento Vasco, Pradales ha centrado una parte de su discurso en el autogobierno, en las transferencias pendientes y en un nuevo Pacto Estatutario que negocian desde hace meses PNV, EH Bildu y PSE-EE.