El lehendakari dice que “estará al frente” para renovar el autogobierno y pide a partidos y agentes que también den un paso
Además, el lehendakari ha emplazado al presidente del Gobierno español a finalizar la legislatura española "con un apretón de manos" para completar el Estatuto de Gernika.
El lehendakari, Imanol Pradales, ha defendido un nuevo pacto político, ha añadido, permitirá dar "un salto cualitativo" en el autogobierno "construyendo consensos amplios", para lo que ha pedido a partidos políticos, instituciones, agentes sociales, económicos y académicos para que den un paso al frente.
"Si no defendemos lo que es nuestro, el Estatuto; y lo que necesitamos, nuevas capacidades políticas y un autogobierno renovado, nadie lo va a hacer por nosotros. Como lehendakari, voy a estar al frente. Haré todo lo que esté en mi mano para conseguirlo", se ha comprometido.
Durante su intervención en el pleno de Política General que se celebra este jueves en el Parlamento Vasco, Pradales ha centrado una parte de su discurso en el autogobierno, en las transferencias pendientes y en un nuevo Pacto Estatutario que negocian desde hace meses PNV, EH Bildu y PSE-EE.
"En la ronda con los partidos, he podido constatar que el objetivo de cerrar la carpeta estatutaria, contar con nuevas capacidades políticas y actualizar el autogobierno cuenta con un respaldo mayoritario"
Según ha reivindicado, el autogobierno da a Euskadi "una personalidad propia y singular en el conjunto de Europa", y ha reiterado que hay que "cumplir el Estatuto en su integridad, sin renunciar ni a una sola coma". "No pararemos hasta conseguirlo", ha aseverado.
En este sentido, el lehendakari ha confiado en que se pueda escribir el final de la actual legislatura española "con un apretón de manos" entre él y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para culminar el traspaso de las competencias pendientes porque el Estatuto de Gernika sigue sin cumplirse. "El plazo comprometido no se ha respetado y esto no es aceptable", ha lamentado.
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El lehendakari presenta los cinco "compromisos de país" para lo que resta de legislatura
Uso de pantallas
Pradales se compromete a revisar y adecuar el uso de pantallas en el sistema educativo vasco
En el pleno de política general celebrado este jueves en el Parlamento Vasco, el lehendakari ha anunciado "un gran Acuerdo Social Vasco" de uso responsable de las pantallas, "para que todos los padres y madres asumamos el compromiso de seguir las pautas de los expertos europeos".
Seguridad
"El pleno monográfico sobre seguridad pública será una excelente oportunidad para consensuar el modelo de convivencia"
En el pleno de política general de inicio de curso, el lehendakari Imanol Pradales se ha referido a la seguridad en Euskadi y al aumento del número de delitos.