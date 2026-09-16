La Audiencia Nacional paraliza la instalación del campamento para migrantes en el puerto de Ceuta

La Audiencia Nacional ha instado al Ministerio de Transportes del Gobierno de España a que no habilite el campamento que planea instalar para acoger a un millar de migrantes en el puerto de Ceuta hasta que resuelva sobre la petición de un sindicato policial de que no se ubique en ese emplazamiento.



En una providencia fechada este miércoles, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia da un plazo de 12 horas al Ministerio para que aporte el expediente, la resolución y el resto de documentación relativa a ese proyecto.



El Sindicato Unificado de Policía (SUP) pidió la suspensión cautelar de la instalación de 16 000 metros cuadrados prevista para acoger a un millar de migrantes en el puerto ceutí alegando razones de seguridad.



El pasado 5 de septiembre, el Gobierno español acordó asumir el control del puerto ceutí para ubicar allí a más de un millar de inmigrantes, tras la resistencia del Gobierno de la Ciudad Autónoma a esa medida.