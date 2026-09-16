ENTREVISTA EN EUSKADI IRRATIA

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Esteban, sobre las críticas de Andueza: "Las elecciones están próximas, el PSE nos ve fuertes y así es"

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Aitor Esteban EAJren EBBko presidentea, Euskadi Irratian
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Esteban, Anduezaren kritiken inguruan: "Hauteskundeak gertu daude, PSEk indartsu ikusten gaitu eta horrela da"

EITB

Última actualización

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado que la precampaña electoral de 2027 "se ha adelantado", y el PSE se encuentra ya "inmerso" en ella. 

Elecciones EAJ-PNV Política

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