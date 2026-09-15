Juan Mari Aburto ha afrontado este martes su último Pleno del Estado de la Villa como alcalde de Bilbao con un discurso de balance, pero también de despedida personal y de reivindicación de una determinada forma de entender la política.

Tras tres mandatos al frente del Ayuntamiento, Aburto ha defendido como uno de los principales legados de su etapa la estabilidad del Gobierno municipal y la búsqueda de acuerdos con el conjunto de los grupos políticos.

El alcalde ha subrayado que el Ejecutivo PNV/PSE-EE acumula 12 años de gobierno estable y ha puesto como ejemplo de su apuesta por el acuerdo que, entre octubre de 2018 y junio de 2026, 741 de las 903 proposiciones presentadas por los grupos de la oposición fueron aprobadas, un 82 %. “Este es nuestro estilo y nuestra carta de presentación”, ha señalado.

“Me gustaría que me recuerden como una buena persona”

La parte más personal de su intervención ha llegado al abordar el legado que deja después de 12 años en la Alcaldía. Aburto ha reivindicado la política como servicio público y ha defendido la necesidad de recuperar la confianza de la ciudadanía mediante el compromiso, el diálogo, la colaboración y el respeto.

“Me gustaría que me recuerden como una buena persona”, ha afirmado, antes de defender que la bondad, la humanidad, la humildad y el respeto deben formar parte de la vida pública.

En este contexto, ha lanzado también uno de los mensajes políticos más contundentes de su discurso. “Prefiero un Bilbao bueno y bondadoso que un Bilbao xenófobo, LGTBIQ+ fóbico, aporofóbico y violento”, ha proclamado. Y ha concluido: “Todo no vale. Primero, principios y valores”.

Aburto ha llamado asimismo a combatir el individualismo, la insolidaridad y el populismo y ha defendido que la política debe servir para “vivir juntos quienes pensamos diferente”.

Vivienda, seguridad y grandes proyectos para el último año

Aunque ha insistido en que el pleno “no es una despedida formal”, Aburto ha repasado también las prioridades para el año que queda de mandato. Entre ellas ha situado la vivienda, con la entrega de 93 alojamientos dotacionales en Amézola, 63 viviendas adquiridas por el Ayuntamiento en Bolueta y el inicio de la construcción de 84 viviendas en Peñaskal. También ha anunciado medidas para movilizar vivienda vacía hacia el alquiler.

En movilidad, ha avanzado la ampliación de la OTA, la modernización del Funicular y la extensión de la red de bidegorris. En seguridad, ha destacado el objetivo de elevar la plantilla de la Policía Municipal hasta los 900 agentes y ha anunciado una segunda fase de la campaña contra los comportamientos incívicos.

También ha situado entre los grandes retos pendientes el futuro de Bilbao Ría 2000, con proyectos como el soterramiento de las líneas de FEVE en Zorrotza —que permitiría la futura Línea 4 de Metro— y la llegada soterrada del TAV a la nueva estación de Abando.

Un balance marcado por la transformación de Bilbao

En su balance de estos tres mandatos, Aburto ha destacado también la transformación urbana, la mejora de la movilidad, el crecimiento del empleo y el desarrollo del parque público de vivienda. Ha señalado que Bilbao cuenta actualmente con 84 ascensores y 20 rampas, frente a los 20 ascensores existentes al inicio de su etapa como alcalde, y ha reivindicado esta política como una apuesta por la cohesión urbana y social.

Ha defendido además la situación económica de la ciudad, con una reducción del desempleo registrado desde 30.548 personas en mayo de 2015 hasta 21.169 en agosto de 2026 y un aumento de las personas afiliadas a empresas de Bilbao hasta 197.714.

Aburto ha cerrado su intervención mirando al futuro y pidiendo al Gobierno municipal y a la oposición que sigan trabajando conjuntamente para entregar al próximo alcalde “un Bilbao mejor” que el que recibió hace tres mandatos. “La vida pública al servicio de la ciudadanía merece la pena”, ha concluido.