Aburtoren HIRIAREN EGOERARI BURUZKO AZKEN UDALBATZARRA

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Aburtok Bilbon egindako ibilbidea aldarrikatu du, eta akordioetan oinarritutako politika defendatu: "Denak ez du balio"

Alkateak hiru agintaldien balantzea egin du, eta elkarrizketan, elkarbizitzan eta herritarren zerbitzura jardutean oinarritutako politika aldarrikatu du. "Pertsona ona izan nintzela gogoan izatea gustatuko litzaidake», esan du.

EITB

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Juan Mari Aburtok Bilboko alkate gisa egin duen azken Hiriaren Egoerari buruzko Udalbatzarra izan du astearte honetan. Hiru agintaldien balantzea egiteaz gain, bere ibilbide politikoari eta politika ulertzeko moduari buruzko hausnarketa egin du. Aburtok, besteak beste, udal-gobernuaren egonkortasuna eta talde politiko guztiekin akordioak bilatzeko konpromisoa nabarmendu ditu.

Alkateak gogorarazi du EAJk eta PSE-EEk 12 urte daramatzatela udal-gobernuan, eta akordioaren aldeko apustuaren adibide gisa nabarmendu du 2018ko urritik 2026ko ekainera oposizioko taldeek aurkeztutako 903 proposamenetatik 741 onartu izana, hau da, % 82. "Hori da gure estiloa eta gure aurkezpen-txartela", adierazi du.

"Pertsona ona izan nintzela gogoan izatea gustatuko litzaidake"

Aburtok politika zerbitzu publiko gisa ulertzen duela aldarrikatu du, eta herritarren konfiantza berreskuratzeko beharra nabarmendu du, konpromisoaren, elkarrizketaren, lankidetzaren eta errespetuaren bidez.

"Pertsona ona izan nintzela gogoan izatea gustatuko litzaidake", esan du, eta ontasuna, gizatasuna, apaltasuna eta errespetua bizitza publikoaren parte izan behar direla defendatu du.

Ildo horretan, diskurtsoaren mezu politiko argienetako bat ere plazaratu du: "Nahiago dut Bilbo ona eta onbera izatea Bilbo xenofobo, LGTBIQ+fobiko, aporofobiko eta bortitza baino". Eta irmo esan du: "Denak ez du balio. Lehenik eta behin, printzipioak eta balioak".

Aburtok indibidualismoari, elkartasun faltari eta populismoari aurre egiteko beharra nabarmendu du, eta politikak «ezberdin pentsatzen dugunok elkarrekin bizitzeko» balio behar duela defendatu du.

Etxebizitza, segurtasuna eta azken hilabeteetako lehentasunak

Osoko bilkura «agur formala» ez dela azpimarratu duen arren, Aburtok agintaldiaren azken hilabeteetarako lehentasunak ere errepasatu ditu. Besteak beste, etxebizitza aipatu du: Ametzolan 93 zuzkidura-bizitoki, Udalak Boluetan erositako 63 etxebizitza eta Peñaskalen 84 etxebizitza eraikitzeko proiektua.

Mugikortasunaren alorrean, TAO beste eremu batzuetara zabaltzea, funikularra modernizatzea eta bidegorrien sarea handitzea izango dira datozen hilabeteetako jardueretako batzuk. Segurtasunari dagokionez, Udaltzaingoaren plantilla 900 agentera handitzeko helburua aipatu du, baita gizalegearen aurkako jokabideei aurre egiteko kanpainaren bigarren fasea ere.

Horrez gain, Bilbao Ría 2000ren etorkizuna ere erronka nagusien artean kokatu du. Besteak beste, Zorrotzan FEVEren trenbidea lurperatzea, etorkizuneko 4. metro-linearekin lotuta, eta AHT Abandoko geltoki berrira lurpean iristea aipatu ditu.

Bilboren eraldaketak markatutako balantzea

Hiru agintaldien balantzean, Aburtok hiri-eraldaketa, mugikortasunaren hobekuntza, enpleguaren bilakaera eta etxebizitza publikoaren garapena nabarmendu ditu. Irisgarritasunari dagokionez, Bilbok 84 igogailu eta 20 arrapala dituela azaldu du; 2017an, berriz, 20 igogailu zeuden. Haren esanetan, horrek hiri-kohesioaren eta irisgarritasun unibertsalaren aldeko apustua erakusten du.

Ekonomiaren bilakaerari ere erreparatu dio: 2015eko maiatzean 30.548 langabe zeuden Bilbon, eta 2026ko abuztuan, berriz, 21.169. Era berean, Bilboko enpresetan afiliatutako pertsonen kopurua 197.714ra iritsi da.

Aburtok etorkizunera begira amaitu du hitzaldia, eta udal-gobernuari zein oposizioko taldeei azken hilabeteetan elkarlanean jarraitzeko eskatu die, "duela hiru agintalditan aurkitu genuena baino Bilbo hobea" hurrengo alkateari uzteko. "Herritarren zerbitzura dagoen bizitza publikoak merezi du", amaitu du.

Bilboko Udala Juan Maria Aburto Politika

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