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Donostiak lore eskaintza batekin omendu ditu frankismoaren biktimak Memoria Historikoaren Egunean 

Jon Insausti alkateak ekitaldian azpimarratu du "Donostia erreferentea da memoria demokratikoan", eta berretsi du gerraren eta diktaduraren ondorioz indarkeria, errepresioa eta erbestea jasan zutenei errekonozimendua eta ordaina emateko konpromisoa dutela.

donostia franquismo
Donostiako udalbatzak frankismoaren biktimak omentzen ditu. Argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donostiako Udalak diktadura frankistaren biktimak gogoratu ditu gaur, astelehenarekin, Memoria Historikoaren Egunaren kariaz, 1936ko irailaren 13an tropa frankistak Gipuzkoako hiriburuan sartu zirenetik 90 urte bete baitira. Lore eskaintza egin dute, hain zuzen ere, haien omenez.

Ekitaldia Igentea kalean izan da, Amaia Mateos eta Tomas Villanuevaren Dual eskulturaren ondoan. 2014tik dago bertan aipatu eskultura, gerran eta diktaduran eraildako 400 pertsonen oroimenez. 

Jon Insausti alkateak, udal talde guztietako ordezkariek (EAJ, PSE-EE, EH Bildu, PP eta Elkarrekin Donostia), Arantxa Lopez Memoria Historikoaren zinegotziak, Marisol Garmendia Espainiako Gobernuak Euskadin duen ordezkariak, Irene Berasaluze Gipuzkoako Foru Aldundiko bozeramaileak eta Noemi Lopez Espainiako Gobernuak Gipuzkoan duen ordezkariordeak hartu dute parte ekitaldian.

Insausti eta Garmendiaren adierazpenak

 

Euskal Herriko Gazte Orkestrako (EGO) txistulari eta musikarien udal bandak girotu du omenaldia. Insaustik hedabideen aurrean adierazi duenez, "Donostia erreferentea da memoria demokratikoan, eta gerraren eta diktaduraren ondorioz indarkeria, errepresioa eta erbestea jasan zutenei errekonozimendua eta ordaina emateko konpromisoa du gure hiriak".

"Une zailetan askatasuna, demokrazia eta giza eskubideak defendatu zituzten pertsonak gogoratu nahi ditugu"; izan ere," gogoratzea memoria egitea da, eta memoria egitea justizia eta erreparazioa defendatzea ere bada".

Bestalde, Garmendiak esan du "Francoren eta bere jarraitzaileen estatu kolpean hil eta jazarri zituzten donostiar askoren memoria eta konpromiso politiko, demokratiko eta herritarra aldarrikatzeko" ekitaldia izan dela gaurkoa.

Memoria Historikoa Politika Donostia

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