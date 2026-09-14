LERROBURU NAGUSIAK

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Albiste izango dira: lehendakaria ELArekin eta LABekin bilduko da, oposizioak irabazi du Suedian eta Euskal Zinemaren Galaren aurkezpena

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

VITORIA, 02/04/2025.- El lehendakari, Imanol Pradales (2i), y el secretario general de cooordinacion y proyectos estratégicos del Gobierno Vasco, Mikel Iriondo (2d), se han reunido este miércoles con los secretarios generales de ELA y de LAB, Mikel Lakuntza y Garbiñe Aranburu, respectivamente, para hablar de un salario mínimo interprofesional vasco, entre otras cuestiones. EFE/ ADRIÁN RUIZ HIERRO
Pradales, ELA eta LAB sindikatuetako ordezkariekin batera. Argazkia: EITB

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko irailaren 11n, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Lehendakariaren bilera ELArekin eta LABekinImanol Pradales lehendakariak urte politikoari ekiteko alderdi politikoekin eta eragile sozialekin abiatutako bilera sortan hurrengoa du gaur. Gehiengo sindikala hartuko du Lehendakaritzan. Garbiñe Aranburu LABeko idazkari nagusia izango da Pradalesekin batzen lehena (11:00); eta Mitxel Lakuntza ELAko buruarekin bilduko da ondoren (12:30).

- Oposizioak irabazi du Suedian: Zentro-ezkerreko oposizioak garaipen estua lortu du Suediako igandeko hauteskunde legegileetan, eta emaitza ez da ziurra izango azken boto-paperak eta atzerriko botoak zenbatu arte. Ultraeskuinak bigarren indarraren postua galdu du eta kontserbadoreen atzetik geratu da.

- Euskal Zinemaren Galaren aurkezpena: Astelehen honetan aurkeztuko dute Donostiako Zinemaldiaren programazioaren barruan egingo den Euskal Zinemaren Gala.

Imanol Pradales Ela Sindikatua lab sindikatua Zinemaldia Suedia Politika

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Manifestazioa Itsasun, Iparretarrak taldeko kide baten omenezko murala ezabatzeko aginduaren kontra

Frantziako Gobernuko ordezkariak Iparretarrak talde armatuko kide ohi baten murala ezabatzeko agindua eman ostean, gaur Itsasun, Lapurdin, ehunka lagun kalera atera dira erabaki hori gogor kritikatzeko. Ez dago argi Udalak noiz ezabatuko duen Txomin Olhagaray Iparretarrak taldeko kidea irudikatzen duen margoa. Manifestariek adierazi dute artelan bat baino ez dela eta noizbait liburuak ere erreko ote dituzten galdetu dute.
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