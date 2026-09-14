Será noticia: reunión del lehendakari con ELA y LAB, la oposición gana en Suecia y presentación de la Gala del Cine Vasco

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 14 de septiembre de 2026:

- Reunión del lehendakari con ELA y LAB: El lehendakari Imanol Pradales recibe hoy a la mayoría sindical vasca dentro de su ronda de contactos con partidos políticos y agentes sociales. La secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, será la primera (11:00 horas) en reunirse con el lehendakari; a las 12:30 horas, será el turno del líder de ELA, Mitxel Lakuntza.

- La oposición gana en Suecia: La oposición de centroizquierda atisba un triunfo apretado en las elecciones legislativas suecas del domingo, con un margen mínimo y un resultado incierto a falta de contar las últimas papeletas y el voto exterior, en unos comicios en los que la ultraderecha perdió su condición de segunda fuerza parlamentaria.

- Presentación de la Gala del Cine Vasco: Este lunes se presenta la Gala del Cine Vasco que tendrá lugar dentro de la programación del Zinemaldia de San Sebastián.