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Será noticia: reunión del lehendakari con ELA y LAB, la oposición gana en Suecia y presentación de la Gala del Cine Vasco

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
VITORIA, 02/04/2025.- El lehendakari, Imanol Pradales (2i), y el secretario general de cooordinacion y proyectos estratégicos del Gobierno Vasco, Mikel Iriondo (2d), se han reunido este miércoles con los secretarios generales de ELA y de LAB, Mikel Lakuntza y Garbiñe Aranburu, respectivamente, para hablar de un salario mínimo interprofesional vasco, entre otras cuestiones. EFE/ ADRIÁN RUIZ HIERRO
Pradales, junto a representantes de ELA y LAB. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Berria izango da: lehendakaria ELA eta LABekin bildu da, oposizioak irabazi du Suedian eta Euskal Zinemaren Gala aurkeztu dute

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 14 de septiembre de 2026:

- Reunión del lehendakari con ELA y LAB:  El lehendakari Imanol Pradales recibe hoy a la mayoría sindical vasca dentro de su ronda de contactos con partidos políticos y agentes sociales. La secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, será la primera (11:00 horas) en reunirse con el lehendakari; a las 12:30 horas, será el turno del líder de ELA, Mitxel Lakuntza. 

- La oposición gana en Suecia: La oposición de centroizquierda atisba un triunfo apretado en las elecciones legislativas suecas del domingo, con un margen mínimo y un resultado incierto a falta de contar las últimas papeletas y el voto exterior, en unos comicios en los que la ultraderecha perdió su condición de segunda fuerza parlamentaria.

- Presentación de la Gala del Cine Vasco: Este lunes se presenta la Gala del Cine Vasco que tendrá lugar dentro de la programación del Zinemaldia de San Sebastián.

Imanol Pradales Sindicato Ela Sindicato LAB Festival de Cine de San Sebastián Suecia Política

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