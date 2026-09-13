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Multitudinaria manifestación contra el fascismo en Donostia

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Faxismoaren aurkako manifestazio jendetsua Donostian

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Ernai reune a miles de personas en la capital de Gipuzkoa bajo el lema 'Euskal Herria Irabaztera'

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