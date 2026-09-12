Irene Montero se someterá a unas primarias abiertas para ser candidata de Podemos a las elecciones
La eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad Irene Montero ha manifestado su determinación de ser candidata a las elecciones generales para abanderar la izquierda. Por ello, se ha comprometido a someterse a unas primarias abiertas, en las que podrá participar cualquier persona, incluso aquellas ajenas a su formación.
Montero ha subrayado que aspira a presentarse como candidata, pero que "no lo quiere ser de cualquier manera". Por ello, se someterá a un proceso de elección en el que podrá elegirse no solo a la candidatura de Podemos, sino también al equipo que la acompañará, y en el que podrá participar cualquier persona, sea o no militante de la formación.
Arropada por la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y los dirigentes 'morados' Serigne Mbaye y Mar Cambrollé, la exministra ha reafirmado su voluntad de ser el referente electoral de Podemos y de la izquierda alternativa, después de que la formación la postulara como futura candidata en abril del año pasado, con la intención de levantar una izquierda fuerte y no subordinada al PSOE.
Fuentes del partido morado han señalado que su intención es formar un proyecto nítidamente de izquierdas y lo más amplio posible sin especificar aún las posibles alianzas con la sociedad civil y los partidos.
Antes del verano, la cúpula de Podemos defendió la posibilidad de un tándem electoral con el portavoz de ERC en el Congreso Gabriel Rufián, aunque esa hipotética alianza no cristalizó y la formación dejó claro que no habrá convergencia con fuerzas estatales.
Ahora, Montero vuelve a visualizar su intención de liderar la izquierda alternativa en las próximas elecciones en un contexto en el que los partidos que integran el espacio del socio minoritario del Gobierno (Movimiento Sumar, IU, Comuns y Más Madrid) carecen de candidato para encabezar la reedición de su coalición.
Reacciones de los partidos
Movimiento Sumar ha asegurado este sábado que "lleva meses construyendo un espacio común" para unir a los partidos de izquierda de cara a las próximas elecciones generales, pero que ese proceso irá "paso a paso".
Por su parte, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, no ve "novedad" en el movimiento de la dirigente de Podemos y ha dejado claro que desde su organización no ponen "fronteras en la búsqueda de un bloque histórico amplio" de izquierdas para los próximos comicios.
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