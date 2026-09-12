El PNV de San Sebastián incidirá en aumentar la oferta residencial y profundizar en un turismo "ordenado y sostenible"
Durante cinco meses, los jeltzales han realizado un proceso de reflexión y escucha con militantes y 500 agentes sociales para identificar los retos de futuro de la ciudad. Se han reunido más de 200 aportaciones. El alcalde, Jon Insausti, ha destacado la importancia de la iniciativa: "Escuchar no es preguntarse qué piensa la gente. Escuchar es estar dispuesto a aceptar otras miradas ".
El PNV de San Sebastián ha realizado durante cinco meses una iniciativa participativa con alderdikides y medio millar de asociaciones sociales para identificar y recoger aportaciones a los retos de la ciudad en los próximos años. La iniciativa, titulada "Donostiarekin konpromisoa", ha señalado 11 grandes desafíos, entre los que se ha comprometido a incrementar la oferta de vivienda, profundizar en un modelo de turismo "ordenado y sostenible" y trabajar "un modelo de seguridad integral".
La iniciativa ha sido presentada hoy por el alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, y la presidenta del Gipuzku Buru Batzar (GBB) del PNV, María Eugenia Arrizabalaga, quienes han puesto en valor las reflexiones y aportaciones realizadas en el proceso de escucha.
El PNV de Donostia-San Sebastián comenzó a trabajar en la iniciativa en marzo de este año. En primer lugar, se llevó a cabo un proceso interno a partir del documento "Bloc de prioridades" elaborado por el PNV de Gipuzkoa. Se constituyeron 10 grupos de trabajo con 140 militantes de la ciudad, agrupados en torno a los temas más importantes (Vivienda, Salud, Migración, Seguridad, Turismo, Políticas Sociales, Igualdad, Euskera y Cultura, Deporte y Económico-Industria-Empleo). Posteriormente, se llevó a cabo un proceso con agentes externos — unos 500 —, en el que han intercambiando opiniones y aportaciones. La iniciativa ha finalizado en julio, con la recepción de 235 aportaciones, recogidas todas ellas en la memoria que han presentado este sábado.
11 retos sectoriales
La memoria recoge 11 grandes desafíos a abordar los próximos años: la vivienda, la salud, la migración, la seguridad, el turismo, las políticas sociales, las violencias machistas, el euskera y la cultura, el deporte, la economía, la industria y el empleo, y la movilidad y la sostenibilidad. En materia de vivienda, se ha incidido en la necesidad de incrementar la oferta a través de una mayor colaboración pública y privada. También se ha puesto en el punto de mira el aumento de la vivienda protegida, la movilización de la vivienda vacía hacia el alquiler estable y la emancipación juvenil.
Teniendo en cuenta el peso del turismo en la capital guipuzcoana, se ha compartido la apuesta por "profundizar en un modelo ordenado y sostenible" que sea capaz de preservar la calidad de vida de la ciudadanía y que permita un mayor retorno económico y orientar los flujos turísticos mediante una "regulación cada vez más eficaz".
En materia de seguridad, se pone el acento en un modelo de seguridad integral que combine prevención, firmeza ante la multirreincidencia, fortalecimiento de la Euskal Polizia, entre otras.
En el ámbito del euskera y la cultura, han considerado necesario consolidar nuestra lengua en la vida cotidiana, sobre todo entre la gente joven y las nuevas generaciones de donostiarras.
Los participantes en el proceso también han tenido sobre la mesa el tema de la migración, un área en la que se apuesta por la integración, la igualdad de derechos y deberes, la convivencia intercultural y el fortalecimiento de la cohesión social. Se considera la inmigración "un reto ético" pero también una "oportunidad para el futuro demográfico y económico de nuestra sociedad".
Insausti: "San Sebastián, entre las ciudades más prósperas y avanzadas de Europa"
Tras desgranar la memoria, el alcalde de San Sebastián, Jon Insausti y la líder del PNV de Gipuzkoa, María Eugenia Arrizabalaga, han realizado declaraciones. El primer edil ha agradecido el trabajo realizado y ha destacado que “escuchar no es simplemente preguntar qué piensa la gente. Escuchar es estar dispuesto a incorporar otras miradas, atender y convertirlas en decisiones y compromisos "escuchar, trabajar".
Insausti ha subrayado que ese es también el propósito que quiere compartir con la sociedad donostiarra para los próximos años: “Queremos que Donostia se situé entre las ciudades más prósperas y avanzadas de Europa”. Para ello, ha manifestado que la clave está en "escuchar, trabajar y sumar a cada vez más donostiarras a un propósito común: construir juntas y juntos la Donostia que queremos ser”.
Eugenia Arrizabalaga, presidente de GBB, ha destacado el peso de San Sebastián en Gipuzkoa y Euskadi. “Euskadi o Gipuzkoa no se entienden sin la aportación de Donostia. Del mismo modo, cabe afirmar que Donostia, no se entiende sin Gipuzkoa y sin Euskadi”.
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