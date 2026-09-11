Melgosa no cierra la puerta a acoger menores de Ceuta, pero recuerda que Euskadi ya tiene "más de los que le corresponden"
La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, no ha cerrado la puerta a que Euskadi pueda acoger a menores migrantes que permanecen actualmente en Ceuta, aunque ha recordado que la comunidad autónoma ya atiende a "más número de menores del que le corresponde".
En declaraciones a los medios este jueves en Bilbao, Melgosa ha señalado que no tiene "ninguna noticia" sobre el posible traslado de menores a Euskadi, después de que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, anunciara que el Gobierno español ha habilitado 500 plazas en la Península para acelerar la salida de menores de Ceuta.
Un sistema "tensionado"
La consejera ha puesto el foco en la situación actual de la red vasca de acogida. "Lo que hay que dejar claro es cómo está el sistema vasco de acogida, que está tensionado", ha afirmado, especialmente después de que la Diputación Foral de Bizkaia declarara ayer una situación de excepcionalidad.
Melgosa ha insistido en que las instituciones vascas están trabajando para hacer frente a la presión que soportan los recursos y ha defendido que la prioridad debe ser atender a los menores que ya se encuentran en Euskadi.
"Lo que hay que hacer es atender en este momento lo que tenemos, no lo que vendrá", ha resumido.
Euskadi, dispuesta a hablar
Preguntada por si Euskadi podría alcanzar un acuerdo similar al firmado por Navarra con Ceuta, por el que la comunidad foral acogerá a cinco menores, Melgosa ha señalado que, si el Gobierno central solicita formalmente la colaboración vasca, "cuando llegue ese momento llegará".
"Si toca mi puerta, hablaremos de todo", ha afirmado la consejera, que ha asegurado que Euskadi está "siempre dispuesta" al diálogo con el Gobierno español para alcanzar consensos.
No obstante, ha recalcado que Euskadi "también tiene nuestros requisitos y se deben cumplir".
Melgosa reclama más competencias
La consejera ha aprovechado para reclamar un "plan estratégico estructural de inmigración" que tenga en cuenta la complejidad del fenómeno migratorio y la condición de Euskadi como "frontera norte".
A su juicio, la comunidad autónoma debería disponer de "todas las capacidades y la competencia en materia de inmigración". En este sentido, ha defendido que Euskadi debe tener "voz activa en la política migratoria" y ha reivindicado de nuevo las competencias en esta materia.
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