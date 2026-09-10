El Parlamento Vasco celebrará un pleno monográfico sobre seguridad pública a petición de PNV y PSE
El Parlamento Vasco celebrará un pleno monográfico sobre la situación, los retos y las políticas de seguridad pública en Euskadi a petición de los grupos que sustentan el Gobierno Vasco, el PNV y el PSE-EE.
Ambas formaciones han registrado en la Cámara una solicitud para que el debate tome como punto de partida las conclusiones del Basque Segurtasun Foroa (Foro Vasco de Seguridad) y sirva de orientación para el futuro Plan Integral de Seguridad 2026-2030.
"Ante los que niegan los problemas de seguridad y los que los utilizan políticamente, nosotros creemos que hay que hablar de las cosas tal y como son. Hay problemas de seguridad y debemos admitirlos para poder resolverlos porque el bienestar también es andar tranquilo por la calle", explica el portavoz jeltzale Joseba Díez Antxustegi.
Por su parte, la socialista Miren Gallastegui defiende que "las políticas de seguridad deben construirse desde el rigor, sin negar las preocupaciones existentes en la sociedad, pero tampoco sobredimensionarlas ni alimentar discursos alarmistas".
PNV y PSE-EE consideran que el pleno monográfico debe servir para alcanzar un diagnóstico compartido, fijar las prioridades y favorecer acuerdos amplios sobre el modelo de seguridad con el que contará Euskadi los próximos años.
El debate partirá de las conclusiones del Basque Segurtasun Foroa, elaboradas tras 33 encuentros en los que han participado cerca de un millar de personas de instituciones, cuerpos policiales y servicios de emergencias, organizaciones sociales, agentes económicos, ámbitos educativos y asociaciones.
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