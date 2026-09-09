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Otxandiano: "Tenemos que decidir si seremos meros activos electorales o protagonistas de los movimientos que necesita este país"

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Tras reunirse con el lehendakari, el portavoz de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha afirmado que "vemos un riesgo en este momento: dar por amortizada esta legislatura para ahogar a los tres territorios en un proceso electoral que se prolongaría durante año y medio". 

Pello Otxandiano EH Bildu Imanol Pradales Gobierno Vasco Política

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