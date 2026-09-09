Otxandiano: "Tenemos que decidir si seremos meros activos electorales o protagonistas de los movimientos que necesita este país"
Tras reunirse con el lehendakari, el portavoz de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha afirmado que "vemos un riesgo en este momento: dar por amortizada esta legislatura para ahogar a los tres territorios en un proceso electoral que se prolongaría durante año y medio".
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El líder del PSE-EE ha calificado de "cordial" su encuentro con el lehendakari, a quien ha exigido centrarse en blindar la sanidad y la vivienda. Asimismo, ha pedido al PNV autocrítica ante los malos resultados de la educación vasca reflejados en el Informe PISA.
Sánchez, a Abascal: "A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo"
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha asegurado al líder de Vox, Santiago Abascal, que su Ejecutivo no acepta "el chantaje de ningún partido" y "de ningún país", en alusión a Marruecos, y ha añadido: "A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo". En la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso, Abascal ha preguntado a Sánchez si está "siendo chantajeado por Marruecos por la información que disponen de su corrupción y la de su familia".
San Sebastián acogerá el 6 de octubre el juicio por la muerte bajo torturas de Txomin Letamendi
Se trata del primer procedimiento judicial de este tipo en Euskal Herria para certificar una muerte por torturas franquistas, impulsado por GEBehatokia junto a la familia del fallecido. Letamendi falleció el 20 de diciembre de 1950 en Madrid, a consecuencia de las torturas sufridas bajo custodia de la policía franquista.
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Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
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Comienza un curso político marcado por el ámbito electoral, y eso se va a notar en los temas que los próximos meses se pongan encima de la mesa. Según los analistas, la vivienda, la seguridad y la inmigración marcarán la agenda de este curso, aunque ganarán peso los temas de proximidad.
Las medidas fiscales acordadas por PNV y PSE-EE no responden a las necesidades del país y son un "ejercicio de maquillaje", según EH Bildu
La ejecutiva de la coalición soberanista se ha reunido esta tarde y ha analizado el "marco común fiscal" acordado por los tres gobiernos forales. Fuentes de EH Bildu han criticado el acuerdo y han anunciado que seguirán haciendo sus propuestas en materia fiscal, sobre todo para garantizar el acceso a la vivienda.
La Audiencia Nacional investigará la entrada masiva a Ceuta y la "gestión favorecedora" desde Marruecos
La jueza de la AN, María Tardón, ha asumido la competencia para investigar los hechos del 30 y 31 de julio, y denuncia que las fuerzas marroquíes no solo permitieron la entrada, sino que realizaron "un guiado activo" de los migrantes.