Otxandiano: "Tenemos que decidir si seremos meros activos electorales o protagonistas de los movimientos que necesita este país"

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha asegurado al líder de Vox, Santiago Abascal, que su Ejecutivo no acepta "el chantaje de ningún partido" y "de ningún país", en alusión a Marruecos, y ha añadido: "A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo". En la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso, Abascal ha preguntado a Sánchez si está "siendo chantajeado por Marruecos por la información que disponen de su corrupción y la de su familia".