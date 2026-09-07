Inicio de un curso político repleto de elecciones en el horizonte
Comienza un curso político marcado por el ámbito electoral, y eso se va a notar en los temas que los próximos meses se pongan encima de la mesa. Según los analistas, la vivienda, la seguridad y la inmigración marcarán la agenda de este curso, aunque ganarán peso los temas de proximidad.
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