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Inicio de un curso político repleto de elecciones en el horizonte

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Euskaraz irakurri: Hauteskundez beteriko kurtso politikoaren hasiera

EITB

Última actualización

Comienza un curso político marcado por el ámbito electoral, y eso se va a notar en los temas que los próximos meses se pongan encima de la mesa. Según los analistas, la vivienda, la seguridad y la inmigración marcarán la agenda de este curso, aunque ganarán peso los temas de proximidad.

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