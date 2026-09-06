El curso escolar comienza este lunes en Euskadi con 280 386 alumnos y alumnas

La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, inaugurará este lunes el curso escolar 2026-2027 de Educación Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, que darán comienzo 280 386 alumnos y alumnas, unos 59 200 menos que el anterior.

El acto de inauguración del curso se desarrollará en el CEIP Mendiko Eskola, en la localidad alavesa de Amurrio. La consejera acudirá, junto con el alcalde Txerra Molinuevo y, a su llegada al centro, serán recibidos por la dirección y el equipo docente. Posteriormente, realizarán un recorrido por las instalaciones y saludarán al alumnado con motivo del comienzo del nuevo curso escolar.



Esa cifra supone 59 200 menos que el pasado año, cuando fueron 339 586 alumnos y alumnas.