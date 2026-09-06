curso escolar 2026-2027
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El curso escolar comienza este lunes en Euskadi con 280 386 alumnos y alumnas

Esa cifra supone 59 200 menos que el pasado año, cuando fueron 339 586 alumnos y alumnas.
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Euskaraz irakurri: Astelehenean hasiko dute ikasturtea Euskadin 280.386 ikaslek

Agencias | EITB

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La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, inaugurará este lunes el curso escolar 2026-2027 de Educación Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, que darán comienzo 280 386 alumnos y alumnas, unos 59 200 menos que el anterior.

El acto de inauguración del curso se desarrollará en el CEIP Mendiko Eskola, en la localidad alavesa de Amurrio. La consejera acudirá, junto con el alcalde Txerra Molinuevo y, a su llegada al centro, serán recibidos por la dirección y el equipo docente. Posteriormente, realizarán un recorrido por las instalaciones y saludarán al alumnado con motivo del comienzo del nuevo curso escolar.

Esa cifra supone 59 200 menos que el pasado año, cuando fueron 339 586 alumnos y alumnas.

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En declaraciones a EITB, Pedrosa ha señalado, tras los resultados de la evaluación diagnóstica 2026, que el sistema educativo "poco a poco va mejorando" pero ha indicado que "no hay que despistarse" porque los cambios "drásticos, de un año a otro, no se dan". "Hay que mirar a largo plazo y lo importante es trabajar de manera sistemática", ha añadido Pedrosa, que ha indicado que tienen el reto de la mejora de resultados encima de la mesa desde hace un año y medio.

Por otra parte, en relación al euskera, ha incidido en que hay que prestar atención a la situación sociolingüística del entorno y a la lengua de las familias. "Es muy importante que cada centro diseñe un buen proyecto lingüístico de centro y es una de las novedades que tenemos este curso", ha indicado. En este sentido, ha apuntado que va a haber "un acompañamiento específico a aquellos centros que más lo necesiten".

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A punto de comenzar el curso escolar, ETB ha hablado con la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, para analizar los retos del departamento para el nuevo curso. Las prioridades siguen siendo mejorar los resultados y acabar con la segregación. También hay novedades en torno al euskera, con los nuevos proyectos lingüísticos de centro. Planes que buscarán garantizar que todo el alumnado aprenda, viva y hable en euskera, con independencia de su origen.

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