Lekeitio recordará hoy con una concentración silenciosa al joven fallecido en el Antzar Eguna
La localidad vizcaína de Lekeitio recordará este domingo por la tarde con una concentración silenciosa al joven que falleció este sábado en el transcurso de la fiesta del Antzar Eguna, según ha informado el Ayuntamiento.
Los hechos ocurrieron momentos antes de las 16:00 horas en el recinto festivo, cuando se tuvo conocimiento de esta incidencia con este joven que estaba presenciando la fiesta.
Recursos sanitarios acudieron a atender a este varón, al que han trataron de reanimar tras entrar en parada cardiorrespitaria, pero no fue posible y finalmente falleció en el lugar.
Tras lo ocurrido, se informaba por megafonía a los asistentes a la fiesta de lo sucedido también de la decisión del Ayuntamiento y de la Junta Antzar de suspender el resto de actos festivos oficiales programados para este pasado sábado.
Además, el Consistorio y la Junta Antzar han llamado a secundar este domingo a las 19:00 horas una concentración delante del Ayuntamiento, donde se guardarán 10 minutos de silencio para recordar al joven fallecido y en señal de solidaridad.
Asimismo, el Ayuntamiento ha informado de que, por ello, el programa previsto para este domingo sufrirá algunos cambios.
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