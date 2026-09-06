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Lekeitio recordará hoy con una concentración silenciosa al joven fallecido en el Antzar Eguna

A las 19:00 horas se guardarán 10 minutos de silencio delante del Ayuntamiento, para recordar al joven fallecido y en señal de solidaridad. El programa festivo previsto para este domingo sufrirá algunos cambios.
LEKEITIO (BIZKAIA), 05/09/2026.- Una ambulancia y dos UVI móviles, y amigos y familiares de un joven que ha resultado herido de gravedad este sábado en Lekeitio (Bizkaia), tras caer de una valla de seguridad durante la celebración del Día de los Gansos, según ha informado personal sanitario de Cruz Roja. Según ha constatado EFE, el herido seguía la prueba de los gansos en el puerto cuando se precipitó desde una altura de unos dos metros, por lo que fue asistido en el lugar por el personal sanitario.-EFE/ Miguel Toña

Ambulancias en el lugar en el que ha fallecido un joven de 20 años en Lekeitio. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Antzar Egunean hildako mutila gogoratuko dute gaur Lekeition, elkarretaratze isil batekin

EITB

Última actualización

La localidad vizcaína de Lekeitio recordará este domingo por la tarde con una concentración silenciosa al joven que falleció este sábado en el transcurso de la fiesta del Antzar Eguna, según ha informado el Ayuntamiento.

Los hechos ocurrieron momentos antes de las 16:00 horas en el recinto festivo, cuando se tuvo conocimiento de esta incidencia con este joven que estaba presenciando la fiesta.

Recursos sanitarios acudieron a atender a este varón, al que han trataron de reanimar tras entrar en parada cardiorrespitaria, pero no fue posible y finalmente falleció en el lugar.

Tras lo ocurrido, se informaba por megafonía a los asistentes a la fiesta de lo sucedido también de la decisión del Ayuntamiento y de la Junta Antzar de suspender el resto de actos festivos oficiales programados para este pasado sábado.

Además, el Consistorio y la Junta Antzar han llamado a secundar este domingo a las 19:00 horas una concentración delante del Ayuntamiento, donde se guardarán 10 minutos de silencio para recordar al joven fallecido y en señal de solidaridad.

Asimismo, el Ayuntamiento ha informado de que, por ello, el programa previsto para este domingo sufrirá algunos cambios.

Lekeitio Bizkaia Comunidad Autonóma Vasca Sociedad

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