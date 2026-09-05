La Ertzaintza ha detenido hoy en Ondarroa a un hombre, de 43 años, acusado de ser el presunto autor del homicidio ocurrido el pasado martes en Azpeitia, en el que otro hombre falleció tras recibir varios disparos de un arma de fuego. El hombre se ha entregado en la comisaría de la localidad bizkaitarra, y según ha podido saber Orain, portaba un arma, aunque no se sabe si es la utilizada en el asesinato.

Sobre las 20:15 horas del pasado martes, 1 de septiembre, en la avenida Artzubia de Azpeitia, un hombre disparó en varias ocasiones con un arma corta de fuego a otro y huyó del lugar en un vehículo. A consecuencia de la gravedad de las heridas, la víctima de 31 años, falleció en el lugar.

Inmediatamente, se realizó un dispositivo para tratar de detener al autor. Sobre las 23:25 horas, se localizó el vehículo utilizado por el sospechoso en otra zona del casco urbano de Azpeitia.

Tras varios días en los que se han realizado entradas y registros en diferentes puntos de Azpeitia y otras localidades cercanas, el presunto autor, un hombre de 43 años, se ha entregado a las 5:30 horas de la madrugada en la Ertzain-Etxea de Ondarroa. Posteriormente, se ha procedido a su detención como presunto autor de un delito de homicidio con arma de fuego.

El detenido, al que le constan 3 detenciones previas por delitos contra la salud pública, ha sido trasladado a dependencias policiales para realizar las oportunas diligencias antes de ser puesto a disposición judicial.