Desciende un 18,5 % la siniestralidad en las carreteras vascas este verano
La operación especial de tráfico de salida y retorno del verano ha concluido en Euskadi con un descenso de la siniestralidad y una movilidad estable. Entre julio y agosto, siete personas han fallecido en accidentes de tráfico, tres menos que en el mismo periodo de 2025, según ha informado este viernes el Gobierno Vasco.
De las siete personas fallecidas —dos en Álava, tres en Bizkaia y dos en Gipuzkoa—, cinco pertenecían a colectivos vulnerables: tres motoristas y dos ciclistas. Seis fallecimientos se produjeron en carreteras convencionales y uno en vía urbana.
El número total de accidentes se ha reducido un 18,5 %, hasta los 1027, frente a los 1261 del año pasado. También han descendido los heridos graves, un 26 % (60 frente a 81), y los leves, un 8 % (498 frente a 540).
Más de 4 millones de desplazamientos
En total, los desplazamientos de largo recorrido han alcanzado los 4 284 000, con unos 2,14 millones de vehículos de ida y otros tantos de vuelta. El tráfico internacional se ha mantenido estable respecto a 2025, mientras que el interno ha aumentado casi un 2 %, en ambos casos por debajo de las previsiones iniciales.
En Gipuzkoa, el tráfico ha sido particularmente elevado en el entorno fronterizo de Biriatou, sobre todo durante las jornadas de mayor movilidad asociadas a la operación retorno y, especialmente, en los dos últimos fines de semana de agosto.
Las operativas especiales puestas en marcha en el nudo de Armiñón y en el enlace AP-1/N-622, sentido Vitoria-Gasteiz, así como en el enlace N-622/A-1, sentido Burgos-Madrid, han contribuido a mejorar la fluidez del tráfico.
Por otro lado, las principales retenciones registradas durante la operación retorno han estado relacionadas con el regreso de los vehículos que se desplazaron hasta Euskadi con motivo del eclipse solar, el día 12 de agosto.
En lo que va de año, en las carreteras vascas han fallecido 23 personas: 11 en Gipuzkoa, 7 en Álava y 5 en Bizkaia.
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