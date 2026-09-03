Crisis migratoria
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Muere un menor marroquí diabético en un centro de acogida de Ceuta

El joven era insulinodependiente y estaba al día en todos los controles sanitarios.
CEUTA, 27/08/2026.- Migrantes aguardan en los alrededores del centro de acogida de Loma Colmenar, en Ceuta este jueves. La Policía y la Guardia Civil han detenido a doce migrantes por apedrear un vehículo con cuatro militares en una noche de disturbios en Ceuta en la que las fuerzas de seguridad han tenido que disparar salvas al aire para contener a los ceutís que querían atacar a migrantes en las playas del Trampolín y Benítez. EFE/ Reduan
Jóvenes migrantes aguardan en los alrededores del centro de acogida de Loma Colmenar. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Adingabe marokoar diabetiko bat hil da Ceutako harrera-zentro batean

Agencias | EITB

Última actualización

Un menor marroquí de 17 años ha fallecido este jueves en un centro de acogida de Ceuta, según han confirmado fuentes policiales y sanitarias. Las primeras hipótesis apuntan a que la muerte es consecuencia de la diabetes que padecía y que estaban controlando las autoridades desde su llegada de manera irregular a la ciudad.

El joven era insulinodependiente y estaba al día en todos los controles sanitarios, según las fuentes consultadas. Sufría picos de hiperglucemia e hipoglucemia y, al parecer, un episodio de descontrol de la glucosa ha podido producir su fallecimiento.

Han sido los compañeros de habitación del chico quienes han dado la voz de alarma al comprobar que no despertaba, en torno a las 7 de la mañana.

El cuerpo del menor será sometido a una autopsia que determine las causas de la muerte.

Migración Sociedad

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