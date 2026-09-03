Adingabe marokoar diabetiko bat hil da Ceutako harrera-zentro batean
17 urteko adingabe marokoar bat hil da ostegun honetan Ceutako harrera-zentro batean, Poliziak eta osasun-zerbitzuek baieztatu dutenez. Lehenengo hipotesien arabera, heriotza diabetesaren ondorio da; agintariak haren gaixotasuna kontrolatzen ari ziren hirira modu irregularrean iritsi zenetik.
Gaztea intsulina-mendekoa zen eta egunean zegoen osasun-kontrol guztietan, kontsultatutako iturrien arabera. Hipergluzemiako eta hipogluzemiako pikoak zituen, eta, dirudienez, glukosaren kontrolik gabeko gertaera batek heriotza eragin du.
Mutilaren gelakideek eman dute haren heriotzaren berri, goizeko 7ak aldera, esnatzen ez zela ikusita.
Adingabearen gorpuari autopsia egingo zaio, heriotzaren arrazoiak zehazteko.
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