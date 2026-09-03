Migrazio-krisia
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Adingabe marokoar diabetiko bat hil da Ceutako harrera-zentro batean

Gaztea intsulina-mendekoa zen eta egunean zegoen osasun-kontrol guztietan.
CEUTA, 27/08/2026.- Migrantes aguardan en los alrededores del centro de acogida de Loma Colmenar, en Ceuta este jueves. La Policía y la Guardia Civil han detenido a doce migrantes por apedrear un vehículo con cuatro militares en una noche de disturbios en Ceuta en la que las fuerzas de seguridad han tenido que disparar salvas al aire para contener a los ceutís que querían atacar a migrantes en las playas del Trampolín y Benítez. EFE/ Reduan

Gazte migratzaileak zain Loma Colmenar harrera-zentroaren inguruan. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

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17 urteko adingabe marokoar bat hil da ostegun honetan Ceutako harrera-zentro batean, Poliziak eta osasun-zerbitzuek baieztatu dutenez. Lehenengo hipotesien arabera, heriotza diabetesaren ondorio da; agintariak haren gaixotasuna kontrolatzen ari ziren hirira modu irregularrean iritsi zenetik.

Gaztea intsulina-mendekoa zen eta egunean zegoen osasun-kontrol guztietan, kontsultatutako iturrien arabera. Hipergluzemiako eta hipogluzemiako pikoak zituen, eta, dirudienez, glukosaren kontrolik gabeko gertaera batek heriotza eragin du.

Mutilaren gelakideek eman dute haren heriotzaren berri, goizeko 7ak aldera, esnatzen ez zela ikusita.

Adingabearen gorpuari autopsia egingo zaio, heriotzaren arrazoiak zehazteko.

Migrazioa Gizartea

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