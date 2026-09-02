Ceutako muga kolapsatzeko Marokok egindako operazio bat izan zela dio Polizia Nazionalak
El Español kazetak zabaldu duenez, Auzitegi Nazionalari bidalitako txosten bat aipatuta, Marokoko jendarmeek Ceutaraino gidatu zituzten migratzaileak. Txosten hori "egia" den galdekatu dio Grande-Marlaska Barne ministroak Poliziaren zuzendari nagusiari.
Polizia Nazionalak Maria Tardon Auzitegi Nazionaleko epaileari jakinarazi zionez, Marokotik Ceutara egindako sarrera masiboa migrazio-helburuaz bestelako helburu batekin planifikatutako prozesua izan zen, El Español kazetak argitaratu duenez.
Txostena CENIFek egin omen du, Atzerritarren eta Mugen Komisaria Nagusiko inteligentzia-unitateak. Egunkariaren arabera, operazioak mugako kontrol-sistema kolapsatu eta Espainiaren erantzuteko gaitasuna mugatu nahi omen zuen.
Marokoko agenteek sarrera ikuskatu dute
El Español egunkariaren arabera, txostenak dio Marokoko jendarmeek gidatu zutela Ceutarako sarrera, kalez jantzitako agenteen jarraibideei jarraituz. Gainera, Marokoko agenteek operazioaren garapena bertatik bertara monitorizatu zutela dio.
Uztailaren 30ean eta 31n erregistratutako bi faseetako bakoitzean parte hartu zuten pertsonen profilean ere desberdintasunak antzeman zituen Poliziak.
Ceuta eta Melillari lotutako operazioa
El Español-ek argitaratutako informazioaren arabera, polizia-dokumentuak Marokok Ceutari eta Melillari buruz egindako lurralde-aldarrikapenekin lotzen du operazioa.
Maria Tardon epaileak Auzitegi Nazionalean uztailaren amaieran hiri autonomoan izandako sarrera masiboaren nondik norakoak argitzeko zuzentzen duen ikerketaren parte dira ondorio horiek.
Barne ministroaren erantzuna
Fernando Grande-Marlaska Barne ministroak Francisco Pardo Poliziaren zuzendari nagusiari eskatu dio txosten hori "ahalik eta azkarren" egiazta diezaion.
Barne Sailak jakinarazi duenez, Marlaskak gutun bat bidali dio Pardori, Inmigrazio eta Mugen Zentro Nazionalak (CENIF) Auzitegi Nazionalera bidalitako txostenaren "egiazkotasunari buruzko informazioa" eskatuz.
Txostena egiazkoa bada, Barne ministroak ofizio baten bidez eskatu dio Poliziaren zuzendari nagusiari argitu dezala "noiztik zuen Polizia Nazionalak ikerketa horren berri".
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