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Errenteriako hilerrian izandako lapurreten eta txikizioen ustezko egilea identifikatu eta epailearen esku utzi dute

Zentolengo hilerri zaharrean gertatu ziren lapurreta eta txikizioak abuztuaren 1etik 2rako goizaldean. Orotara, egileak 181 hilobi eta horma-hilobietako elementuak lapurtu edo hondatu zituen.
Iragarkia
18:00 - 20:00
Aizpea Otaegi Errenteriako alkatea

EITB

Azken eguneratzea

Errenterian, Zentolengo hilerrian izandako lapurreten eta kalteen ustezko egilea identifikatu dute Ertzaintzak eta Udaltzaingoak astearte honetan, eta epailearen esku utzi dute. Gertakariak joan den abuztuaren 1etik 2rako goizaldean gertatu ziren, eta, orotara, egileak 181 hilobi eta horma-hilobietako elementuak lapurtu edo hondatu zituen.

Aizpea Otaegi herriko alkateak prentsaurrekoa eman du gaur, eta kaltetutako familiei babesa eskaintzeaz gain jakinarazi du azken egunotan salaketa kopuruak gora egin duela. Hala, oraindik salaketarik jarri ez duten kaltetutako familiak animatu ditu berau lehenbailehen egitera.

Alkateak adierazi du hilerria kudeatzen duen enpresa, aseguruak ezer ebatzi aurretik, gauzak bere onera bueltatzeko lanetan hasiko dela eta arduradunek kalteak konpontzeari ekingo diotela. Horretarako, txikizioa jasan duten familiekin banan-banan bilduko dira : "Hautsitako edo lapurtutako elementu guztiak datozen asteetan lehengoratzea espero da".

Gainera, Udaltzaingotik nabarmendu dute prebentzio-zaintza indartu egin dutela hilerrian arratsaldeetan eta gauetan, patruilekin. 

Errenteria Gizartea

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