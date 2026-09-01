LERROBURU NAGUSIAK

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Albiste izango dira: Ceutarako premiazko laguntza, dieselaren eta gasolinaren prezioen beherapena eta Bazka Mahaiaren bilera

Orainek gaur landuko dituen albiste nagusiak, bi hitzetan.

CEUTA, 20/08/2026.- Migrantes son desalojados de la playa del Trampolín en Ceuta tras habilitarse un espacio para su acogida este jueves. El Gobierno ha habilitado temporalmente varios espacios para la acogida de 1.800 personas migrantes que se encuentran en situación de calle en la playa del Trampolín y en la zona de Loma Colmenar, en Ceuta, que prevé ampliar progresivamente. EFE/Reduan

EITB

Azken eguneratzea

Hona hemen 2026ko irailaren 1eko lerroburu nagusiak:

- Ceutako migrazio-krisirako premiazko laguntza-sorta: Espainiako Gobernuko presidenteak Segurtasun Nazionaleko Kontseilua deitu du gaurko berriro ere, Ministroen Kontseilua baino lehen. Bilera horretan 168 milioi euroko premiazko laguntza-sorta onartuko du Ceutarako, eta 17 ministrok hartuko dute parte.

- Dieselaren eta gasolinaren prezioen deskontuak: dieselaren prezioaren deskontua litroko 10 zentimotik 20 zentimora igaroko da gaurtik aurrera, eta gasolinaren beherapena, berriz, 10 zentimotik 5 zentimora. Aldaketa hori erregaien prezioen udako bilakaerak eta Ekialde Hurbileko egoerak eragin dute.

-Bazka-mahaiaren bilera: Eusko Jaurlaritzak eta abeltzaintza-sektoreko ordezkariek lehorteak kaltetutako ustiategietako produktuak erosteko eta banatzeko formulak aztertuko dituzte gaur, 16:00etatik aurrera, nekazarien elkarteen protesta-mobilizazioen aurretik egingo den topaketan.

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