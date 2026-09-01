Albiste izango dira: Ceutarako premiazko laguntza, dieselaren eta gasolinaren prezioen beherapena eta Bazka Mahaiaren bilera
Orainek gaur landuko dituen albiste nagusiak, bi hitzetan.
Hona hemen 2026ko irailaren 1eko lerroburu nagusiak:
- Ceutako migrazio-krisirako premiazko laguntza-sorta: Espainiako Gobernuko presidenteak Segurtasun Nazionaleko Kontseilua deitu du gaurko berriro ere, Ministroen Kontseilua baino lehen. Bilera horretan 168 milioi euroko premiazko laguntza-sorta onartuko du Ceutarako, eta 17 ministrok hartuko dute parte.
- Dieselaren eta gasolinaren prezioen deskontuak: dieselaren prezioaren deskontua litroko 10 zentimotik 20 zentimora igaroko da gaurtik aurrera, eta gasolinaren beherapena, berriz, 10 zentimotik 5 zentimora. Aldaketa hori erregaien prezioen udako bilakaerak eta Ekialde Hurbileko egoerak eragin dute.
-Bazka-mahaiaren bilera: Eusko Jaurlaritzak eta abeltzaintza-sektoreko ordezkariek lehorteak kaltetutako ustiategietako produktuak erosteko eta banatzeko formulak aztertuko dituzte gaur, 16:00etatik aurrera, nekazarien elkarteen protesta-mobilizazioen aurretik egingo den topaketan.
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