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Irailean Euskal Herriaz gozatzeko hamar plan

Jaiak, estropadak, zinema- eta dantza-jaialdiak, kontzertuak eta mahats-bilketa. Iraila proposamenez betetako hilabetea da Euskal Herrian.

LEKEITIO, 05/09/2025.- La localidad vizcaína de Lekeitio acoge este jueves su fiesta más importante dentro de los San Antolines, el "Antzar Eguna" o "Día de los gansos", con el concurso de alzadas una tradición de más de 300 años que la convierte en uno de los festejos más populares de la costa vasca. EFE/Miguel Toña

EITB

Azken eguneratzea

Iraila gustu eta adin guztietarako planez beteta dator. Lekeitioko tradiziotik Donostiako alfonbra gorrira, Arabako Errioxako mahastietatik Ipar Euskal Herriko agertokietara, hamaika aukera izango dira Euskal Herria punta batetik bestera ezagutzeko. 

Agenda kulturala, gainera, musika- eta dantza-jaialdiek, kontzertuek eta gastronomiarekin lotutako proposamenek osatuko dute.

 

 

1. San Antolinak eta Antzar Eguna, Lekeition

Irailaren 1etik 8ra · Lekeitio (Bizkaia)

Lekeitiok San Antolin jaiak ospatuko ditu, ekitaldiz eta jai-giroz betetako astearekin. Egitarauko hitzordu guztien artean, Antzar Eguna nabarmentzen da, herriko tradiziorik ezagunenetako bat baita, eta urtero milaka lagun biltzen baititu portuaren inguruan. Irailaren hasieran euskal kostaldean izaten den jai-giroko hitzordu nagusietako bat da.

LEKEITIO ANTZAR EGUNA 2015 DÍA DE GANSOS EFE

2. Ravel jaialdia, musika klasikoa Ipar Euskal Herrian

Irailaren 5era arte · Ipar Euskal Herrian

Ravel Jaialdiak musika klasikoa Ipar Euskal Herriko hainbat agertokitan zabalduko du. Sona handiko interprete eta taldeak arituko dira, errepertorioko obra handiak eta proposamen garaikideak uztartzen dituen egitarauan.

3. Kontxako Estropadak, ezinbesteko hitzordua Donostian

Irailak 6 eta 13 · Donostia

Kontxako Estropaden bi jardunaldiek traineruz eta zaleez beteko dute Donostiako badia. Lehiaketa, gainera, kirol-proba baino askoz gehiago da: bi igande horietan, Donostiako kaleak eta hondartzak euskal udako topagune nagusietako batzuk bihurtuko dira. Estropadak Euskal Jaien barruan egingo dira, eta egun horietan euskal kultura eta tradizioak izango dira hiriko protagonista.

hondarribia urdaibai bandera de la concha efe

4. FesTVal, telebista Gasteizera itzuliko da

Irailaren 7tik 12ra · Vitoria-Gasteiz

Gasteiz telebistaren munduaren topagune bihurtuko da berriro, FesTVal jaialdiaren edizio berriaren eskutik. Aurkezpenek, estreinaldiek, topaketek eta pantaila txikiko aurpegi ezagunek osatuko dute egitaraua, eta jaialdia Arabako iraileko ikus-entzunezko hitzordu nagusietako bat izango da.

Gaur hasiko da FesTVal jaialdiaren 17. edizioa. Telebista kateen berrikuntzak eta telebista izar eta jarraitzaile oldea espero da bertan.

5. Arabako Errioxako mahats-bilketaren jaia

Irailak 13 · Kripan (Araba)

Mahats-bilketak ere bere jaia izango du Kripanen. Arabako Errioxako Mahats-bilketaren Jaiak tradizioa, gastronomia eta ardoa uztartuko ditu, eskualdeko egutegiko une garrantzitsuenetako bat ospatzeko. Arabako Errioxara hurbiltzeko eta bertako herriak zein mahastiak ezagutzeko aukera izango da.

LEZA (ÁLAVA), 14/09/2025.- La localidad de Leza acoge la 30 edición de la Fiesta de la Vendimia de la Rioja Alavesa a la que asistirá una amplia representación institucional. EFE/ Adrián Ruiz Hierro

6. Santakurtzak, jaiak eta kontzertuak Galdakaon

Irailaren 12tik 21era · Galdakao (Bizkaia)

Galdakaok Santakurtzak ospatuko ditu, egitarau zabalarekin. Musikak leku berezia izango du jaietan, eta euskal artistak zein beste herrialde batzuetako taldeak arituko dira doako kontzertuetan. Iragarritako izenen artean, Su Ta Gar eta Tanxugueiras nabarmentzen dira.

7. Le Temps d 'Aimer la Danse, nazioarteko dantza Biarritzen

Irailaren 5etik 15era · Biarritz (Lapurdi)

Biarritz dantzaren agertoki handi bihurtuko da hamar egunez, Le Temps d'Aimer la Danse jaialdiaren eskutik. Hainbat herrialdetako konpainia eta dantzariak bilduko ditu jaialdiak, eta ikuskizun handiak zein proposamen berritzaileagoak uztartuko dituen egitaraua eskainiko du.

8. Sopela Kosta Fest: surfa, musika eta natura

Irailaren 18tik 20ra · Sopela (Bizkaia)

Itsasoa izango da berriro protagonista Sopela Kosta Festen. Jaialdiak surf-lehiaketak, naturarekin lotutako jarduerak eta aire zabaleko kontzertuak uztartuko ditu. Udari agur esateko eta itsasoaz gozatzeko plan erakargarria da, giro lasaiagoan.

9. Zinemaldia, zinema-hitzordu handia

Irailaren 18tik 26ra · Donostia

Bederatzi egunez, Donostiak nazioarteko zinema-industriako zinegile, interprete eta profesionalak hartuko ditu. Proiekzioek, alfonbra gorriek eta kaleetako giroak hiria Europako kulturagune nagusietako bat bihurtuko dute.

10. The Cat Empire, musika-gaua Bilbon

Irailak 23 · Bilbo

Agenda amaitzeko, The Cat Empire taldea Bilbora iritsiko da, jazza, funka, ska eta munduko hainbat txokotako erritmoak uztartzen dituen musikarekin. Talde australiarrak Santana 27an joko du, iraileko azken txanpan.

Aisia Jaiak Kultura Gizartea

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