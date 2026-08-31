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Aste Nagusia
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Hiru egunetan desmuntatuko dituzte konpartsek Aste Nagusiko txosnak

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Atzo, igandea, amaitu ziren Bilboko jaiak eta datorren irailaren 3a baino lehen dena batuta egongo da.

Bilbo Bilboko Aste Nagusia 2026 Jaiak Gizartea

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