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Zerbitzu Digitalen Legea
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Bruselak arau zorrotzagoak ezarriko dizkie ChatGPT, Reddit eta Roblox plataformei, milioika erabiltzailerengan duten eraginagatik

ChatGPTen kasuan, "bilatzaile oso handi" gisa sailkatu dute. Izan ere, Bruselaren arabera, ChatGPT adimen artifizialeko sistema bat bada ere, Interneten bilaketak egiteko eta webguneetatik iritsitako informazioa eskaintzeko bide bat ere bada.

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ChatGPT. Argazkia: Europa Press

EITB

Azken eguneratzea

Europako Batzordeak ChatGPT, Reddit eta Roblox sartu ditu, Europar Batasuneko Zerbitzu Digitalen Legearen (DSA) arabera, kontrol eta betebehar zorrotzagoak dituzten zerbitzu digital handien sailkapenean.

Hilean 45 milioi erabiltzaile baino gehiago dituzten zerbitzuei eragiten die lege horrek, alegia, Europako araudiak "plataforma edo bilatzaile handitzat" hartzeko mugak.

ChatGPTen kasuan, "bilatzaile oso handi" gisa sailkatu dute. Izan ere, Bruselaren arabera, ChatGPT adimen artifizialeko sistema bat den arren, Interneten bilaketak egiteko eta webguneetatik iritsitako informazioa eskaintzeko bide bat ere bada. Hori dela eta, Batzordeak uste du aipatu kategoria horren barruan sartzen dela.

Reddit eta Roblox, bestalde, "online plataforma oso handi" gisa sailkatu dituzte. Biek ala biek aukera ematen diete erabiltzaileei edukiak argitaratzeko, baita beste pertsona batzuekin partekatzeko ere. Redditek komunitateetan antolatutako eztabaida plataforma gisa funtzionatzen du nagusiki, eta Robloxek, berriz, erabiltzaileek garatutako esperientziak eta jokoak sortzeko eta jolasteko aukera ematen du.

Zerbitzu digital handien gaineko kontrola zorroztu

Izendapen berrien ondorioz, plataforma horiek Zerbitzu Digitalen Legearen arauak bete beharko dituzte. Besteak beste, beren zerbitzu eta sistema algoritmikoek sor ditzaketen arriskuak identifikatu eta murriztu beharko dituzte.

Batzordeak arreta bereziz zainduko ditu honako gai hauek: legez kanpoko edukiaren zabalkundea, adingabeen babesa, erabiltzaileen ongizate fisiko eta mentala, oinarrizko eskubideak, hauteskunde prozesuak eta segurtasun publikoa.

Lau hilabete egokitzeko

Hiru konpainiek lau hilabeteko epea izango dituzte, 2026ko azaroaren amaierara arte, plataforma eta bilaketa motor handienei dagozkien arau gehigarriak betetzeko.

Izendapen berri horiekin, Europako Batzordeak 28 plataforma eta bilatzaile handi ditu Zerbitzu Digitalen Legean aurreikusitako ikuskapen espezifikoaren mende.

Teknologia Inteligentzia artifiziala Gizartea

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