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Kontrabandoko 4.050 tabako pakete zeramatzan bidaiari bat atxilotu dute Bilboko aireportuan

Tabako paketeek 19.440 euroko balioa zuten, eta deklaratu gabe sartu zituen hegazkinera. Luandatik (Angola) iritsi berria zen bidaiaria.

kontrabandoa
Argazkia: Guardia Zibila

Agentziak | EITB

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Bilboko aireportuko Guardia Zibilak eta Aduana Zaintzako Zerbitzuko funtzionarioek bidaiari bat atxilotu dute Loiun, kontrabando delitu bat egotzita, fakturatutako ekipajean deklaratu gabeko 4.050 tabako pakete zeramatzalako.

Ohar baten bidez jakinarazi dutenez, agenteek Frankfurteko (Alemania) hegaldi batetik iritsi berria zen bidaiari horren ekipajea miatu zuten, eta, guztira, deklaratu gabeko 4.050 tabako pakete aurkitu zituzten.

Gertakari horien aurrean, bidaiaria atxilotu dute kontrabando delitu baten ustezko egile gisa, indarrean dagoen araudian zehaztutako muga ekonomikoa gainditu baitzuen; izan ere, muga 15.000 eurokoa da, eta hortik aurrera, kontrabando delitutzat jotzen da.

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