58. edizioa
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Loperena gaztandegiak irabazi du Uharte Arakilgo Artzai Eguneko gazta lehiaketa

Enkantean, 5000 euroan saldu da gazta irabazlea, eta Enrique Martinezen Cintruenigoko Maher jatetxeak eraman du.

uharte arakil
Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

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Uharte Arakilek Artzai Egunaren 58. edizioaren ospakizuna hartu du gaur, igandearekin. Artzainen kulturari eta gaztaren ekoizpenari garrantzia ematen dioten ohiko lehiaketak egin dituzte bertan, eta Egozkueko Loperena gaztandegia izan da garaile aurten.

Antolakuntzatik, Aralar Mendi Elkarteak ohar batean nabarmendu du ez dela inolako gorabeherarik gertatu, eta "jendetsua" izan dela ospakizuna.

"Jendetza handia bildu da, eta antolakuntzatik eskerrak eman nahi dizkiegu Uharte Arakilera hurbildu diren guztiei, eguna normaltasun osoz ospatu ahal izan dugulako", azpimarratu du Aralar Mendi Elkarteak.

Halaber, ziurtatu du "helburu guztiak bete" dituztela, "bai bisitari kopuruari dagokionez, bai jaiaren garapenari dagokionez".

Enkantean, gazta irabazlea 5000 euroan erosi du Enrique Martinezek, Cintruenigoko Maher jatetxearen jabeak.

Gazta ekologikoaren kategorian, Dorraoko Utxama Gazta izendatu dute garaile.

Gastronomia Nafarroa Gizartea

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