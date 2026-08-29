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Gizon bat atxilotu dute Astigarragan, bere emazteari ohiko tratu txarrak ematea egotzita

Agentziak | EITB

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Ertzaintzak 59 urteko garraiolari bat —Torreviejan (Alacant) bizi da— atxilotu du Astigarragan bere emazteari ohiko tratu txarrak ematea leporatuta. Dirudienez, azken bost egunotan birritan saiatu da erasotzailea bere emaztea itotzen, eta objektu gogor batekin kolpatu du.

Larunbat goizaldean hartu dute atxilo Astigarragan, Ertzaintzak Donostia Ospitaleko Larrialdi Zerbitzuaren dei bat jaso ondoren. Dei horren bidez jakin dute agenteek aipatu ospitalean tratu txarrak jasaten ari zen emakume bat artatzen ari zirela. Bertan ondorioztatu dute, halaber, emakumearen lesioak bateragarriak zirela kontatutako gertakariekin, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

Ospitalera joan diren ertzainek biktimari lagundu diote ertzain-etxean salaketa jartzen, behin alta jasota.

50 urteko emakumeak azaldu duenez, azken bost egunetan senarra birritan saiatu da bera itotzen, eta, gainera, objektu gogor batekin jo dio. Ondorioz, lesioak eragin dizkio besoetan, hanketan eta buruan.

Gipuzkoa Astigarraga Gizartea

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