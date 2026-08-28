BILBOKO ASTE NAGUSIA 2026
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Txupinera eta pregoilaria: "Jendearen maitasuna Bilbo bezain handia izan da"

Iragarkia
Egun handia bilbo argazkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Txupinera eta pregoilaria, pregoilaria eta txupinera, elkarrekin egoten dira ia 24 orduz, eta agenda bete-betea izaten dute egunero. Gaur ere indarrez hasi dute eguna: gosari lasai bat lehenengo, komunikabideekin elkarrizketak gero, eta lehiaketa gastronomikora joan dira ondoren. Musika, herri kirolak eta bertako jakiak izan dira protagonista bilbotarren egunean.

Bilboko Aste Nagusia 2026 Bilbo Gizartea

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