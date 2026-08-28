Indarkeria matxista
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47 urteko emakume bat hil dute Isla Cristinan (Huelva) eta haren bikotekidea atxilotu dute

Guardia Zibilak 08:50ean jaso du abisua. Agenteek biktimaren gorpua aurkitu dute, arma zuriz egindako hainbat zauri zituena, Punta del Caiman hondartzan. Emakumearen bikotea, gizonezkoa, atxilotu egin dute krimenaren egile delakoan.

Agentziak | EITB

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47 urteko emakume bat hil du, ustez bikotekideak, 60 urteko gizon batek, Isla Cristinan (Huelva). Gizonezko italiarra atxilotu egin dute gaur goizean Guardia Zibileko agenteek, bere bikotekidearen hilketaren ustezko egilea delakoan. 

Andaluziako 112 Larrialdi Zerbitzuko iturriek adierazi dutenez, 08:50ean abisu bat jaso dute, Atlantikoaren etorbidean emakume bat "geldirik" eta erreakzio-gaitasunik gabe zegoela jakinarazteko.

Osasun-langileak eta udaltzainak mobilizatu dituzte, eta agenteek, iritsi direnean, emakumea kalean botata aurkitu dute, Kaiman lurmuturreko hondartza inguruan, eta haren heriotza baieztatu dute. Arma zuriz egindako hainbat zauri zituen biktimaren gorpuak. 

Guardia Zibilak bere gain hartu du ikerketa, gertakarien nondik norakoak argitzeko. 

Kasu hori hilketa matxista dela baieztatuz gero, aurten 37 lirateke genero-indarkeriaren biktimak espainiar Estatuan, 1.378 emakume 2003tik, datu horiek biltzen hasi zirenetik.

Indarkeria matxistaren biktimak Indarkeria matxista Andaluzia Espainia Gizartea

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